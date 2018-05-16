民進黨基層促拔丁 黨稱符合資格

2018年05月16日 04:11 中國時報 許素惠 、 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣議員林新丁。（周麗蘭攝）

雲林縣一群民進黨基層黨員15日要求黨部不要提名前雲林縣議員林新丁選虎尾鎮長，因為林曾因親友為其賄選而被判當選無效，黨部和林自己都說參選資格沒問題，林並強調有信心讓虎尾鎮繼續綠色執政。雲林縣府行政處長林樹山昨呼籲縣黨部改徵召更合適人選，必要時他願意挺身而出。

有賄選紀錄 林新丁遭質疑

民進黨雲林縣黨部執委蔡春常、前虎尾鎮代會主席張榮麗、現任虎尾鎮民代表李素娥等黨員，連署要求縣黨部對於黨內提名人選應秉持廉政條例精神來產出。蔡春常指出，林新丁參選資格雖沒問題，但是形象受爭議，他身為雲林縣黨部執委會嚴格把關，絕不讓黨部提名不適當的人選。

終身黨員林錫珍表示，賄選是貪汙的開始，縣黨部應當機立斷，以大局為重，千萬別提有賄選紀錄的人，當事人最好主動退出。黨員陳向陽說，該黨應以最高標準提名參選人，若有瑕疵最好不要，希望黨提名好的人選。

針對有黨員反對提名林新丁參選虎尾鎮長，縣黨部主委廖丁賜15日陪同林新丁舉行記者會，廖表示，黨員參選公職的資格不能剝削，黨內初選只有林新丁1人登記參選虎尾鎮長，縣黨部沒有理由拒絕他，執委會也通過林新丁的排黑條款審查，他保證林新丁的資格絕對沒問題，將依規定提名林新丁。

林有信心 保住綠色執政

林新丁表示，他參選資格沒問題，並依法完成黨內登記，也有信心可保住虎尾鎮繼續綠色執政，誓守清廉、勤政、愛鄉土的黨價值。

縣黨部前主委、現任雲縣府行政處長林樹山15日傍晚發聲明呼籲縣黨部「懸崖勒馬」，他表示縣黨部的態度太消極，恐影響年底地方選情，不只虎尾鎮長戰場，更可能衝擊整個雲林縣選情，縣黨部應壯士斷腕，改徵召更合適人選，必要時他願挺身而出。

(中國時報)