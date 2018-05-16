岡山鋼鐵廠 強制點交爆衝突

警方要求群眾撤離，與廠房承租人馬僵持對峙。（郭韋綺攝）

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中國時報
／高雄報導

閒置20多年岡山鋼鐵廠15日由橋頭地院執行強制點交，廠房承租人王大進以仍有租約及法院執行命令不合程序為由不肯搬遷，動員上百名群眾及怪手到場阻撓點交，與現場警方爆發激烈推擠衝突，在優勢警力強力壓制下驅散鬧事群眾，對峙近2個小時才控制場面，讓法院人員順利進入廠房清點打包。

曾經6次法拍遭擋標

岡山鋼鐵廠舊廠房原是日據時期公設瓦窯工廠，後來產權輾轉為人稱「黃百億」、「小鋼胚天王」黃喜男所有，黃喜男堪稱岡山傳奇人物，他從經營螺絲廠、轉戰建築房產致富後成立岡山鋼鐵廠，攀上人生事業顛峰，全盛時期鋼鐵廠區占地3萬6千坪、廠辦超過9000坪。

1996年岡山鋼鐵周轉不靈發生財務危機，向多家銀行借貸總計近50億元貸款還不出來，遭銀行團移送法拍，因土地資產龐大，引來各方人馬介入處理債權，歷經6次法拍但都遭有心人士擋標。

2年前陳姓商人等7人籌資以20多億元得標，廠房承租人王大進卻宣稱擁有廠房承租權且租約未到期為由拒絕搬遷，向拍定人要求4億5千萬元才肯搬遷。

雙方對簿公堂，打了1年10個月官司，上個月最高院判決陳男等人是岡山鋼鐵合法拍定人定讞；陳男感嘆這是遲來的正義，合法買土地卻不能用，2年燒掉7000多萬利息要找誰討。

得標2年卻無法使用

王大進表示，這次強制點交不合程序且未留足夠異議期間，屬無效的執行命令，加上拍賣價格價差達6億元，懷疑法院圖利拍定人，將循訴訟程序救濟告到底。

橋頭地院發出聲明強調，王大進係為岡山鋼鐵債務人，拍定後依法予以點交，程序完全合法。

(中國時報)

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