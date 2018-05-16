核二廠2號機重啟 新北市府籲嚴把關

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中國時報
／新北報導

台電預計6月再提核二廠2號機重啟計畫，新北市副市長李四川指出，核二廠2號機是老機器，上次啟動再發生故障，預計6月再重起運轉，他提醒台電務必確保安全無虞，也呼籲原能會要確實監督、嚴格把關。

核二2號機今年3月21日反應爐重起，27日併聯，不料28日就發生反應爐急停事件，新北核安委員會指出，當時3月20日召開第1次會議時，新北市即請台電公司提出專案報告，豈知重起不到8天，即發生反應爐急停事件，對核電廠及相關單位把關責任，深表遺憾及譴責，雖未造成輻射外洩，已引起民眾極度疑慮。

新北核安委員會質疑，急停後再次發現應改善措施及強化安全尚有3、40個問題，那當初審核時，為何沒有落實辦理各項審查工作？這次急停後，預計6月又急著要朝繼續起用的方向進行，令人不解。

李四川強調「沒有核安，就沒有核電」，重起核二廠2號機雖可暫時紓解電量供應上的燃眉之急，但是市民的安全永遠擺在第一，請台電公司及相關單位應真正重視核能安全，必須公布肇因調查報告，及審核重起的過程；也要請原能會應盡監督及把關之責，不要冒然起動核二2號機。

另對中央通過深澳電廠興建，李四川強調新北市立場明確，會從民眾健康、環境與生態保護做出發點，未來無論展開行政訴訟程序或相關聲明，都將以此立場處理。

(中國時報)

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