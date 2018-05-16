登機式饗宴 世界畢展很3星

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市世界高中餐飲管理科15日舉行畢業成果展，學生們以「夢想起飛」為主題，將3年所學結合巧思製作了多道創意特色料理，以自助式饗宴招待爸媽與老師，會場並結合登機式餐飲的情境布置，帶來視覺及味覺的3星極致享受。

世界高中校長詹皓智表示，此次107級餐飲科畢業成果展，學生們發揮巧思，以「夢想起飛」為主題，在學校的活動中心內打造有如客機上的3星餐廳環境，並以在校3年所學，精心烹調多道各國美食料理，請來爸媽、國中校長、老師們享用，展現學習成果。

校方指出，此次展出畢業成果展的有2個班級，有參加過國際廚藝競賽學生的餐3甲班，希望將3年所學的中餐、西餐、台灣小吃及專題製作的廚藝技術，結合飛機的主題，引領家長及來賓環遊世界，饗遍各國特色美食。

餐3乙班的學生則是結合飛機餐飲的情境，讓家長們來感受同學的精心創意及熟練技術，其中，「有夢最美」是最具特色的一道餐點，利用甜蜜的白巧克力製成氣球，希望大家帶著夢想飄向遠方。

蔡姓家長表示，當初女兒對餐飲有興趣因而來就讀餐飲管理科，小孩原本對做菜一竅不通，沒想到3年後已練就一身廚藝，現在家中常可吃到孩子親手做的料理，完全不輸外頭的餐廳，而昨天的畢業成果展，更讓人耳目一新，就好像來到5星級飯店享受3星餐點一樣，每道自助餐點都發揮巧藝，美味又令人賞心悅目，真是以女兒為榮。

(中國時報)