募集百家布 為身障童做環保尿墊

2018年05月16日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

建國科技大學商業設計系6名學生發揚傳統「百家布」文化，向布行、親友募集大批碎布，再以「布逢布」方式，設計製作成美觀實用的圍兜、尿墊等，15日將成品送到慈愛教養院供身障院生使用，既環保又滿載祝福。

張曉虹、陳佳琳、戴俞涵、唐愷翹、于富文及劉育辰等6人，去年為了學校畢業製作主題，前往慈愛教養院參訪，觀察重度身障院童的生活起居，結合公益及文創，為院童設計專屬生活用品；其中特別加長的圍兜還多縫一層防水布，更方便院生用餐。

來自香港的唐愷翹表示，百家布文化是紙家有新生小孩的父母，向鄰里街坊四處蒐集碎布、舊衣和末端布料，將上百塊布料拆解後重新縫製作成衣被，象徵孩子納百家之福，健康平安成長。

唐愷翹說，成員除向彰化火車站商圈布行募集布頭布尾，她每次返港也向左鄰右舍募集大量碎布帶回台灣。馬來西亞的張曉虹更利用寒暑假向親友募到有土著風格碎布；為符合院方需求，每項作品前後都修改10多次，才大功告成，總計有圍兜、尿墊、筆袋和抱枕各24件。

院長張明正表示，多數重度身障院生需由照護社工餵食，餐前都得先穿上圍兜兜，晚上睡覺時每人也需鋪尿墊，因耗損率高，最後只能利用二手衣物簡易裁剪、將就使用。這批作品實用又顏色繽紛，抱枕還能避免院生坐輪椅時因姿勢不良導致脊椎變形。

(中國時報)