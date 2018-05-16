山海圳綠道電杆亂入 擬地下化

2018年05月16日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市山海圳綠色隧道被列為國家級綠道，但路旁的電線網絡卻有如蜘蛛網，不僅民眾感受不佳，也有失國家級的高度與風貌。立委陳亭妃15日邀台電及市府相關局處會商後，台電回應預計4年內將郡安路及安通路四至六段的電線全部地下化，還給人們開闊天空。

陳亭妃認為，未來的山海圳不僅看不到電線杆，也將增闢親水設施，將這處得天獨厚的綠帶變為宜人的景觀，成為都會心靈充電以及全台遊客賞遊的好去處。

陳亭妃15日舉行山海圳協調會時，市議員陳怡珍、王錦德、台電配電處副處長楊顯輝、台南區營業處長黃肇祥，以及市府工務局副局長王建雄、水利局等相關人員均出席。

陳亭妃指出，山海圳綠道從烏山頭沿著嘉南水圳一直到安南區海尾，是一條具有特色的親水綠帶，經國發會核定為國家級風景區後，已送請行政院核備中，未來將成為台南市最美麗的綠道。可惜的是，南北兩岸的道路旁卻電線網絡交錯，不僅遮蔽開闊的天空，也讓人備感壓力，長期以來引發地方民代及社團人士的關切，她也一再向台電據理力爭，希望還給地方一個符合國家級景觀的綠道。

楊顯輝、黃肇祥則認為，山海圳綠道在郡安路的地下化工程已經著手規畫，全部經費1億餘元，台電也已編列預算；至於安通路部分希望市府能分攤一半經費。此外，未來基礎台、接管戶等工程，也希望能與市府、區公所通力合作，以利工程順利展開。

(中國時報)