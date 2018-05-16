擁書量不足 林右昌「單看數字不準」

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中國時報
╱基隆報導

基隆市議員質疑，基隆市人均擁書量不高，今年編列的購書預算僅有500萬元，比去年1100萬元還少一半，與鄰近的新北市和台北市有差距，希望市府可以繼續加強館藏；市長林右昌答詢時表示，自從他上任之後，購書預算、擁書量都有增加，去年也和新北市共同合作了「通借通還」計畫，強調「單看數字可能不太準」。

林右昌表示，去年透過與新北市立圖書館合作「通借通還」，兩市的圖書可以在異地借還，而新北和台北也早有合作，基隆市等於一口氣獲得新北市、台北市的圖書資源，所以單純看數字可能不太準。

文化局則表示，基隆與新北去年3月底展開閱讀跨境合作，如今「通借通還」效果有顯著成長，越來越多市民知道這功能，去年9月底借閱證申辦總數高達1萬6854張。

林右昌強調，他上任之初就發現基隆市的擁書量在各縣市敬陪末座，2015年購書預算只編列了157萬元，隔年他要求文化局將購書預算提高到240萬元，2017年更大幅編列1100萬元的購書預算，讓基隆市民均擁書量達到1.38冊。

林右昌解釋，今年雖然因為各圖書館空間限制，編列購書預算只有500萬元，但可望將人均擁書量提高到1.45冊，擺脫原本吊車尾的狀況，在各縣市的排名前進到中間階段。

他還說，基隆市立圖書館與文化中心、演藝廳在一起，空間不足，目前正在研議興建新市立圖書館的可能性，至於地點還要再評估。

(中國時報)

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