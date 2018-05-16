外交部下鄉服務 金門鄉親喊讚

外交部跨海展開行動領務作業，金門民眾扶老攜幼申辦護照，現場人擠人。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

金門金寧鄉戶政事務所15日下午大排長龍，但不是為了搶辦電信499，而是外交部領事事務局跨海辦理行動領務作業，受理首次申辦及申請換、補發護照，吸引大批民眾和學生來到。現場人擠人熱鬧滾滾，肯定政府服務到家「真讚！」

外交部領事事務局科長歐德馥偕科員徐開凰、行政助理何佩玟等人自中午12時30分起，在金寧鄉戶政事務所開辦這項行動領務作業，服務項目包括首次申辦或申請換、補發護照，至下午4時30分截止受理，共收辦逾300件，情況十分踴躍。

當地民眾扶老攜幼來到外，也有不少公務員和學生利用午休時間趕辦，絡繹人潮將狹窄空間擠得水泄不通，還好有遮陽蔭涼處，加上涼風徐來，才讓排隊辦照的鄉親輕鬆許多。

目前，民眾持中華民國護照可享免（落）簽及其他簽證便利待遇的國家或地區已有168個之多。外交部將行動領務作業跨海延伸到金門辦理，獲得民眾一致好評。

不少民眾表示，護照效期長達10年，先辨好放在家裡，想出國到處遊山玩水時，就可以說走就走。

外交部的行動領務作業，今年起開始跨海巡迴大、小金門，真正做到「下鄉服務」，外島居民可以就地辦理，不必再大老遠跑到台灣，也不用委託旅行社，省錢又省時，便民服務讓人十分有感。

(中國時報)

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