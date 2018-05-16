生物考題上下學期一樣

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣議員陳光軒15日總質詢時，揭露縣立大同高中生物科段考考題，竟然上、下學期試題完全一樣，質疑會影響考試公平性，另教育處公告的技職教育題庫，也出現瑕疵現象，認為成績會影響將來升學權益。謝芳紋則抨擊部分單位把檢舉人身分曝光，造成困擾。

陳光軒指出，大同高中高一下學期第一次段考的生物科考題，和上學期一模一樣，質疑學校難道對考題都沒有審核機制，考試結果可能造成不公平現象，甚至影響將來升學排序。校方和家長關係也變得緊張，希望教育處盡快處理免得事態擴大。

縣府教育處長徐永鴻表示，因該校生物老師請產假，將上次考題提供代課老師參考，但代課老師誤以為是出好的試題，才造成兩份考題一樣。校方與家長研商後，傾向以補考方式彌補，他允諾以最佳方式消弭爭議。

至於技藝教育題庫疑義，事實上曾找專業人士討論，且先前亦無人質疑有疑義，不過未來會重覆確認沒有問題後，再公告到題庫。

另位議員謝芳紋則關心縣境被偷倒事業廢棄物和亂排廢水，汙染環境和水源，她還氣沖沖批評1999專線及部分官方單位，竟把陳情人或檢舉人的身分曝光，造成當事人不必要困擾，要求追究責任。縣府計畫處、政風處等相關單位，表示將就個案進行了解，若有疏失會加以處分。

(中國時報)

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