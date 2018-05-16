世界發明展 亞大奪佳績

2018年05月16日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

有感於空汙問題嚴重，亞洲大學商設系一年級學生江佑均積極思考如何才能健康呼吸，特別在口罩內設空氣感應器，研發出「自動進氣清淨口罩」，在世界發明展大獲青睞；同樣就讀亞大商設系的劉啟桐發明「紙滴漏式咖啡濾杯架」，評審評價為具文化思維的創意。

「自動進氣清淨口罩」分別獲巴黎、馬來西亞發明展金牌，另也獲馬來西亞大會特別獎及韓國特別獎。研發者江佑均說，很興奮能接連奪獎，目前已有大陸、台灣廠商對此發明表示興趣，盼能透過從事商業工作的父親進行開發合作商品化，讓設計盡速量產並上市，解決兩岸地區嚴重空汙情況。

指導老師、助理教授朱以恬介紹，「自動進氣清淨口罩」是在口罩內裝設空氣感應器，可透過手機隨時掌控空品，另口罩內並有微小精緻的進氣、排氣風扇，達到過濾空氣目的。

「紙滴漏式咖啡濾杯架」又稱「閱讀咖啡」，劉啟桐說，滴漏式咖啡包外包裝可印製歷史偉人、公司人文等故事，在沖泡咖啡時並閱讀這些故事、進而發想這項發明。

帶團參加馬來西亞發明展的亞大創意設計暨發明中心執行長朱界陽指出，此發明因具文化思維創意，獲頒發香港特別獎，目前已量產上市。亞大學生發明團隊接連在法國巴黎發明展、馬來西亞發明展奪下佳績，共獲3金、8銀及4面特別獎。

(中國時報)