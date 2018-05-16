冒雨救人 美女護理師獲表揚

2018年05月16日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義市政府15日舉辦模範公務人員表揚，3位獲獎者民族國小護理師林沛錤、工務處技士陳鴻翔和智慧科技處科長林延聰不只有3萬獎金，還有3天公假，其中曾冒雨協助救護車禍傷患，被網友喻為「最有愛心的美女護理師」的林沛錤一得知獲獎，馬上打給生病中的父親，告知她自己認真工作終於獲得肯定的喜訊。

為激勵士氣，昨市長涂醒哲親自表揚2018年模範公務員受獎者，唯獨智科處重要執行者之一的林延聰因喜迎麟兒請假，由智慧科技處副處長黃世賢代表領獎，而全場最受關注，莫過於外形亮眼的護理師林沛錤，且除模範公務員外，林沛錤今年還獲得護理師護士公會全國聯合會頒發最高榮譽的「護理之光」獎。

民族國小校長查顯良說，因學校公務人員鮮少冒險犯難或承辦大計畫，要獲得模範公務人員表揚恐怕好幾年才1個，更不用說學校的護理師能被提名、獲獎，而他堅持提報林沛錤，不是因為她曾冒雨救人，而是她助人的特質充分展現在生活和工作上，像是推動口腔保健、潔牙競賽等。

查顯良說，林沛錤擔任公職護理師10年，歷經公立醫院、消防局119勤務中心及衛生所護士，到民族國小後，始終期許自己是孩子們眼中有愛心、耐心的「護士阿姨」，為讓孩子親近健康中心，特別以「HELLO KITTY」為主題，巧思打造充滿童趣的健康中心，加上除學生之外，也用心照護教職員工健康，「這份努力應該被看見」。

(中國時報)