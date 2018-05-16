創客跨域 鼓藝節敲擊新震撼

2018年05月16日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北國際鼓藝節已邁入第12年，5月18日起到6月10日，將邀請台灣、日本、俄羅斯等6個國家共28支隊伍，接力在台舉辦30場音樂文化饗宴，包括享譽國際的優人神鼓、天鼓擊樂團及台灣鼓王黃瑞豐等，新北市府文化局說，今年鼓藝節以「創客」及「跨域」兩個主軸著手，要帶給民眾全新視覺與聽覺的鼓樂震撼。

新北市府文化局15日在市民廣場舉辦鼓藝節擊鼓起跑記者會，邀請米倉國小的八里坌擊樂團、二手貨Stomp破銅爛鐵亂打秀開場演出，米倉國小小選手們專注賣力演出，節奏整齊緊湊具動感，亂打秀利用大水桶、廢熱水器及廢機油盒製成的「破銅爛鐵」樂器，敲出奇特又有脈絡的樂聲，精湛演出獲得現場觀眾熱烈掌聲。

文化局副局長于玟說，鼓藝這幾年來在新北市開始扎根，包括優人神鼓這些優秀團體，把鼓藝傳承帶到新北市，如同八里米倉國小鼓藝隊帶來的震撼與亮眼，她相信未來最棒的鼓手就在裡面，今年鼓藝節從創客及跨域兩個方向著手，結合聲光科技與創意擊樂，呈現與以往不同的演出風格。

文化局藝文推廣科長吳柏勳說，2018年鼓藝節很不一樣，來自各國鼓樂與技藝團，包括19日保加利亞CHINARY DRUMS、20日優人神鼓等，分別在新莊體育場演出；黃瑞豐爵士樂團則於27日在碧潭東岸廣場、6月9日JC非洲鼓樂團在八里左岸公園、6月10日鼓魯世界打擊樂團在金山慈護宮等，都將帶來令人耳目一新的演出。

(中國時報)