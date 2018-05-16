創客跨域 鼓藝節敲擊新震撼

米倉國小八里坌擊樂團，為新北市國際鼓藝節敲開序幕。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

新北國際鼓藝節已邁入第12年，5月18日起到6月10日，將邀請台灣、日本、俄羅斯等6個國家共28支隊伍，接力在台舉辦30場音樂文化饗宴，包括享譽國際的優人神鼓、天鼓擊樂團及台灣鼓王黃瑞豐等，新北市府文化局說，今年鼓藝節以「創客」及「跨域」兩個主軸著手，要帶給民眾全新視覺與聽覺的鼓樂震撼。

新北市府文化局15日在市民廣場舉辦鼓藝節擊鼓起跑記者會，邀請米倉國小的八里坌擊樂團、二手貨Stomp破銅爛鐵亂打秀開場演出，米倉國小小選手們專注賣力演出，節奏整齊緊湊具動感，亂打秀利用大水桶、廢熱水器及廢機油盒製成的「破銅爛鐵」樂器，敲出奇特又有脈絡的樂聲，精湛演出獲得現場觀眾熱烈掌聲。

文化局副局長于玟說，鼓藝這幾年來在新北市開始扎根，包括優人神鼓這些優秀團體，把鼓藝傳承帶到新北市，如同八里米倉國小鼓藝隊帶來的震撼與亮眼，她相信未來最棒的鼓手就在裡面，今年鼓藝節從創客及跨域兩個方向著手，結合聲光科技與創意擊樂，呈現與以往不同的演出風格。

文化局藝文推廣科長吳柏勳說，2018年鼓藝節很不一樣，來自各國鼓樂與技藝團，包括19日保加利亞CHINARY DRUMS、20日優人神鼓等，分別在新莊體育場演出；黃瑞豐爵士樂團則於27日在碧潭東岸廣場、6月9日JC非洲鼓樂團在八里左岸公園、6月10日鼓魯世界打擊樂團在金山慈護宮等，都將帶來令人耳目一新的演出。

(中國時報)

玉里西瓜種植期 管制市區村里道… 四月八靚燈好客節 周日邀您踩街

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。