四月八靚燈好客節 周日邀您踩街

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳慶居 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

「頭份四月八．靚燈好客節」20日由花燈比賽及精采匯客客庄踩街揭開序幕，22日晚接著在市公所前舉辦熱鬧的花燈辦桌宴，邀鄉親和遊客吃辦桌、看花燈，體驗屬於頭份的城市節慶氣氛。

頭份市公所15日舉行彩繪創意花燈比賽頒獎典禮，市長徐定禎率同主管出席，並宣布啟動彩繪花燈裝置展，今年的彩繪花燈呼應主題「幸福頭份、我的家香味」。

情境花燈裝置展期即日起至27日，主題緊扣頭份在地產業，上公園是「希望之心」概念，張燈結綵營造熱鬧節慶氛。下公園則是利用LED燈結合了南頭份的尖山米粉街作為花燈主題，是「光耀頭份」的概念。

20日舉行的精采匯客庄踩街活動，晚間6時從頭份國小前中正路出發，表演團隊由身聲劇場「希望之翼」開場，還有29組在地社區表演，展現自己特色文化與創意，另有專業團隊接力演出。

22日的「四八花燈辦桌宴」，傍晚5時至8時30分在市公所前廣場舉行，除了豐富的辦桌菜色，同樣安排一連串節目表演，可邊品嘗美食邊看節目。市公所另舉辦攝影比賽，獎金從1萬元到3000元不等，歡迎攝影愛好者參加。

大溪月眉社區發展協會為了讓遊客認識大溪客家文化，也推出「客客氣氣客家風」活動，包含小旅行、麻糬擂茶手作、音樂會等。協會表示，李騰芳古宅就有客家風格，歡迎民眾到大溪旅遊，也了解客家文化。

(中國時報)