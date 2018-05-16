賣田散積蓄 獨顧肌萎孫女21年

花蓮吉安鄉陽姓老阿嬤（左三）21年來不離不棄，獨力照顧腦部萎縮的孫女，祖孫情令人動容。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮吉安鄉1名63歲的陽姓阿嬤，21年來獨力照顧罹患腦部與肌肉萎縮的外孫女，隨著年紀逐漸老邁，積蓄逐漸散盡，不得不賣田地維生，立委徐榛蔚服務處與鄉公所前往關懷慰問，但阿嬤不捨與孫女分開，直說自己還有力氣照顧，婉拒協助孫女入住安置機構。

光華村長葉光南說，陽姓阿嬤的女兒年輕時因遇人不淑產女，女嬰出生不久又被診斷罹患腦部萎縮、全身肌肉萎縮症，導致肌力退化，生活起居均無法自理，長期臥床至今長達21年，全靠阿嬤獨自照料，照顧孫女所有的生活開銷。

左手罹患小兒麻痺，領有身障手冊的陽姓阿嬤，僅靠著祖孫兩人的身障補助津貼度日，陽阿嬤在台北工作的女兒，偶爾也會從北部寄金錢與紙尿布，幫忙補貼家裡開銷，阿嬤雖然過著清苦日子，但因長期為負擔所有開銷，必須變賣農地維生。

立委徐榛蔚服務處主任陳文卿指出，徐榛蔚獲悉年邁慈祥阿媽，不離不棄，獨自扶養照顧臥床21年的外孫女，相當感動，除了派員前往陽家慰問並致上關懷金6000元，同時詢問阿嬤若願意，將透過縣府社會處協助將孫女轉介安置機構。

吉安鄉公所表示，陽阿嬤祖孫情深，強調自己還有力氣照顧，婉拒立委服務處的美意，只能盡力尋求公部門與社會各界善心人士及團體給予協助，目前已有善心人士表達願捐助電動床、紙尿布等物資，公所也會要求村幹事定期查訪與評估，必要時進行協助。

(中國時報)

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