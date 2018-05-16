推廣東南亞文化 亞東邀長輩打牙祭

2018年05月16日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

為配合政府「新南向人才培育推動計畫」，亞東技術學院15日在校內舉辦「東南亞文化台灣通─東南亞美食在亞東」活動，除設美食攤位外，還有音樂、服裝及特色文化的展示，期增進師生對東南亞國家的認識，活動還邀請樂齡大學的長輩，一同體驗異國的美食及風情。

活動開始由亞東管樂隊演奏東南亞音樂，接著有印尼民俗舞蹈表演、越南服裝秀等節目，美食攤位則可品嘗到越南、泰國、印尼及緬甸的各種美食小吃，包括春捲、米線、粿條、煎餅等，讓師生宛如置身東南亞國家。

同學普遍表示，多多接觸各國文化，有助於國際視野的拓展，希望校方往後能多舉辦類似的活動。

此外，亞東技術學院結合實踐大學、東南科技大學等3所學校的樂齡大學，邀請長輩們到場共襄盛舉，一同品嘗東南亞國家的美食，體驗異國情趣。

亞東技術學院校長黃茂全表示，亞東技術學院發揮融合技職教育場域的教學特色，同時落實教育部「東南亞語文與產業學分學程」及「多元文化能力培育計畫-專業知能融入敘事力」計畫，期望能達到多元學習、跨域合作及跨界整合的成效。

黃茂全說，這次特別結合樂齡大學，除增進世代間的關係，也促進銀髮智慧文化價值的傳承，期盼這股力量能持續為大學教育注入新的學習價值。

(中國時報)