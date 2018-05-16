鐵路地下化損鄰 鐵改局允改善

2018年05月16日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

鐵路地下化鳳山段造成淹水、噪音、房屋龜裂等，住戶多次陳情未果，不滿相關單位置之不理，15日忠孝里長蔡美雪率50多人拉白條抗議。鐵改局南工處段長吳宇宙出面承諾，雖然每戶狀況不一，會儘速在8月底前修復完畢。

群情激憤的住戶將手上的公文撕碎，丟向鐵路地下化的工地。蔡美雪說，鐵路地下化從2013年到現在已經5、6年了，住戶房子出現裂縫、傾斜，拜託鐵改局修理也已經N次了，但受害多年，對方卻一直罔顧里民生命財產安全。

「這是政府嗎？」她說，拜託鐵改局到受災住戶家看一看，對方雖然來了，照相也拍了，卻遲遲沒有下文，從施工到現在累積已有2、30戶民宅受損，包括不能住的、不能做生意的，「鐵改局裝皮皮、里民剉咧等」。

「全家不是我家啦！」鍾姓住戶不滿地說，因為鐵路地下化造成他家大門傾斜，去年6月小偷一踹就闖空門，損失7、8萬元，跟鐵改局陳情只是被摸頭，這些都有向派出所報案，但是鐵改局只是一再騙他們，而且騙很大。

龔姓阿嬤說，有次孫子指著牆壁大叫阿嬤、阿嬤，她抬頭一看磁磚竟然龜裂，接著連地板也是，根本住得心驚膽跳。還有李姓阿伯也說，他反映地板裂開了完全沒用，逼不得已只好自掏腰包先修理，否則房子怎麼住下去。

(中國時報)