薪資長期停滯是結構性問題

2018年05月16日 04:10 中國時報 林祖嘉

日前，主計總處宣布台灣1至3月的平均薪資達到59852元，是18年來的新高，結果立即被政府大量引用，認為台灣薪資已經大幅成長，似乎政府在提高國人薪資方面有很大的貢獻。其實大家都知道台灣的薪資成長很慢，導致台灣薪資水準與國際水準脫節，也成為大多數國人最在意的問題之一，但是即使政府很在意國人的想法，也不應該為了討好民眾而故意拿出一些似是而非的數據來誤導國人。

以這一次主計總處公布台灣今年第1季的實質總薪資達到59852元來說，它指的是說今年前3個月，每個月人們拿到的經常性薪資和非經常性薪資（包括年終獎金）加總，再除以3個月，得到每個月的平均薪資為59852元。相信大家的反應是，年終獎金是一年發一次，所以應該把它平均到12個月，而不應該用3個月來平均呀！也就是說，59852這個數據是完全沒有意義的。如果真的要看這樣的一個數據，也應該拿它和同樣的數據來比較。依主計總處公布的資料顯示，在2015年時，此一數據就已經達到59078元，在3年後的今天增加到59852元，也只增加了774元。

其實要顯示總薪資的變化，有兩個比較好的指標都是主計總處常常用的，一個是全年平均下的每月實資總薪資，也就是全年的經常薪資和非經常性薪資加總，再除以12個月，去年此一數據為47271元，這是比較正確的全年總薪資的月平均。另外一個是實質經常性薪資，也就是只計算每一個月的經常性薪資，而不計算年終獎金的數字，去年此一數據為37781。如果再拿今年第1季的實質經常性薪資達到38132元來看，也只比去年全年多出351元，並沒有高出多少。

另一方面，政府也說未來可能會再調整最低薪資，把最低時薪由140元提高到150元，我們認為提高最低時薪的確可以協助弱勢的工作者，因此合理的調升最低時薪政策應該是要鼓勵的。但是我們要特別說明的是，雖然調高最低工資對於弱勢工作者有利，但是並無法解決台灣薪資全面偏低的問題，這其中包括了一般工作者的薪資以外，也包括高端技術者的薪資，都呈現偏低的情況；另一方面，由於台灣薪資成長停滯已經有很長一段時間，所以台灣薪資停滯和低薪的問題是一個結構性的問題，並不容易在短期內解決。

導致台灣薪資長期停滯的原因很多，此處列出幾項較重要的部分，供大家參考：第一，近年來，台灣經商與投資環境不斷的惡化，企業缺乏投資誘因，導致勞動需求疲弱，也因此無法提供較好的薪資。比方說，企業長期對於「缺水、缺電、缺地、缺技術勞工和缺技術」等的要求，政府都無法滿足，導致企業在台灣的投資不振。這兩年國內投資成長接近零，就是最好的寫照。第二，由於國內市場規模不夠大，無法提供較多高薪的工作，即使國內員工有很高的知識與技術，但是由於市場較小，產值有限，因此高端技術人才也不容易拿到較高的薪水。第三，長期以來，國內大學生的數目雖然增加很多，但是學用配合的情況則相對很差，因為勞動市場勞資雙方的訊息有差異，使得許多勞工無法找到合適的工作或有興趣的工作，也因此使得其薪資不易增加。在學用無法配合的情況下，大學畢業生的薪資並不容易提高。

因此，想解決台灣薪資長期偏低的問題，必需採取結構調整的長期策略來解決：首先，政府一定要加速改善國內投資環境的問題，一方面要盡速解決五缺的問題，另一方面，對於各項法規的鬆綁和執行上的透明，也是吸引企業投資的重要因素。其次，長期來看，各種形式的大幅開放是一定要的，包括與各國洽簽自由貿易協議，爭取更大的市場；同時，國內也可藉此機會鬆綁法規，來吸引更多的外資進來投資。第三，政府一方面要協助勞動市場買賣雙方都有充分的資訊，讓勞資雙方容易找到最合適的另一方。最後，政府也應該透過在職訓練，協助各種勞動者提高工作能力，長期之下才比較容易提高他們的薪資。（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)