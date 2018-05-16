當司法在權力面前搖擺時

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中國時報

台灣，需要怎麼樣的總統？一、乾綱獨斷，以一己之天縱英明，決定2300萬人的未來。二、謙虛謹慎、群策群力，遇事「謀而後決」，相信眾人的智慧。

相信一般人、正常人都會選二，但台灣高等法院15日的判決卻顯然是選「一」，合議庭認為，總統沒有和幕僚商議的權力。合議庭想像中的總統、想像中的國家，我只能說，「好可怕」！

要說黃世銘向馬總統的報告是「刑事不法」，那是後見之明，當承辦檢察官自己都認為「關說司法案」已經結案時，不是司法官的馬英九有什麼理由去懷疑？

合議庭的說法是，「當晚討論後結論是不干涉、不指導，證明馬英九明知案件尚未偵結」，更是倒果為因、荒唐離譜。馬總統是和幕僚討論之後，才能確定「不干涉、不指導」，這正顯示了總統遇到大事，有諮商幕僚的必要與需要。

把時間倒推到2013年8月31日，當馬英九總統得知，國會議長為了最大在野黨的司法個案，透過法務部長去關說承辦檢察官。請問，如此動搖國本的驚天醜聞，可能衍生政局諸多震盪，總統竟不能向他的幕僚總統府副祕書長、法務部長的上司行政院長為必要的政治諮商。這種要總統遇到國家大事，連諮商都不可以就回家睡大覺，不要說是不食人間煙火的法匠判決，更是誤國害國的離譜判決。總統經手的事情，國防、兩岸、外交，機密可謂比比皆是，照二審的邏輯，只要總統和總統府副祕書長諮商、行政院長諮商，就算洩密的話，從李登輝到陳水扁、馬英九、蔡英文，全都該坐牢，天下焉有是理？

柯建銘為自己的個案透過國會議長、法務部長關說司法，已經是鐵的事實，而今，台灣人人看到的是，關說司法者囂張拔扈，捍衛司法公正者遍體鱗傷。這樣一個是非不分、黑白倒錯的台灣，能不讓人憂心？

此外，這一份二審判決，也更加證明了「反妨害司法公投」的迫切需要。按照台灣現在的法律架構，如果有人發現關說司法，非但不能舉發，還要為他保密，如果想要維護司法公正，就會面臨關說司法者的層層反撲。當司法會因為權力搖擺時，台灣還能稱為民主國、法治國嗎？

「昔日真金不換的道理，於今成了破銅爛鐵」、「善良人徬徨無措、邪痞者梟叫狼嚎」，當真正貪枉的政客們高踞廟堂，而最清廉的總統卻遭判刑，若這樣的荒謬判決大家不當回事，也不用再告訴下一代「要正正派派地做人」了。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)

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