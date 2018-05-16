不合作運動 護台灣價值

2018年05月16日 04:10 中國時報 呂博

前幾天到台東訪友，想起新聞報導說陳樹菊女士病了，我就順道到市區中央市場去拜望這位台灣之光，到了菜攤才知道她因為被數病纏身不得不退休，攤子就交給憨厚篤實的姪子來打理。陳先生跟我聊了一會兒有關他姑姑生平義舉軼事。陳樹菊女士的懿行讓我佩服不已，接著我從皮夾中拿出1000元請他為我買些營養品送給陳女士，但被他拒絕。我不死心再央請他代為捐贈陳女士平時資助的慈善單位當作公益，他依然堅拒。

我問他為何拒絕？陳先生說：「我姑姑一生助人全靠一己之力，外界捐助，分文不取，這是她堅持的原則。」他這番話著實令我動容，只好將錢收進皮夾裡。台東是台灣的後山，天高皇帝遠的菜市場裡，竟然保有台灣最珍貴的善良價值；想想台北，位居廟堂之上的眾多高官，享有豐厚爵祿，卻做盡傷天害理之事。

當我才一離開陳樹菊的菜攤，剛走出中央市場，竟然看見一隻罕見的「翠灰蝶」，牠就停在馬路旁的機車椅墊上。這讓我想起60年代時的台灣，曾經在國際享有一個美麗的名字，稱為「蝴蝶王國」。這是由一群翩翩飛舞在高山峻嶺及森林原野的花仙子所帶給台灣的封號，這隻美麗自由但十分脆弱、俗稱「活寶石」的翠灰蝶，不也正是曾經犧牲自己，為國爭光的「台灣價值」嗎？

自從民進黨政府執政兩年以來，一連串極具爭議的政策與諸多令人不可思議的荒謬行徑，已經使得台灣人民之間，彼此相互攻訐，而社會中各個階層，也彼此交相鬥爭，民進黨政府已讓國家陷於內憂外患與動盪不安之中。

我想請問：蔡英文所高舉的「台灣價值」到底是什麼呢？是陳樹菊女士終其一生的善良懿行？還是民進黨死守不放的獨立建國大事業呢？這不禁讓我想起「印度聖雄」甘地，他在第一次世界大戰結束之後，為了擺脫被英國殖民統治的命運，於1919年11月24日倡導「不合作運動」。

我們有完全屬於自己的國家，她的名字叫中華民國。我建議台灣人民對民進黨發起「不合作運動」：「我們不跟台灣獨立合作，我們不跟獨裁政府合作，我們不向違法政策合作，我們拒絕向專制、霸道無理的政權合作。」因為這些都不是「台灣價值」，而是「台灣墮落」。

誠懇呼籲台灣的每一位老百姓，無論你是誰、身在何處、在做何事，如果你支持公義與善良─真正的「台灣價值」，那麼請在自己身上佩帶一個有著「中華民國」圖樣的標誌，標誌可以在衣服上，在包包上，在帽子上，讓我們以行動來告訴現在的執政者：我們要的是公義與善良的台灣價值！

我們發起跟民進黨政府「不合作運動」的堅定意志，會跟當年甘地發起的「不合作運動」結合，相互輝映為「11月24日」。也就是說台灣這項「不合作運動」將會持續到2018年11月24日九合一選舉的投票日當天。這一前一後，剛好100年。（作者為退休公務員）

(中國時報)