資費大戰是好事

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中國時報
簡文政

近日4G低價吃到飽風暴的新聞炒得沸沸揚揚，中華電信8日晚間宣布，499元吃到飽方案限時7天擴大全民申辦，不到2小時，台灣大哥大、遠傳電信宣布全面跟進，電信產業啟動「降價大戰」。根據國家通訊傳播委員會（NCC）的估算，至2016年底，我國行動電話總用戶數可達2892.9萬，普及率約為126%，服務市場值約為1646億元，市場規模不容小覷。

回顧過去，電信三雄4G都推千元以上方案，現在動輒低價促銷，短期可能滿足業務，但長期會影響品牌經營，養成消費者等待促銷才續約或攜碼的習慣。然而此一新型訂價型態的促銷模式，已在業界引發一陣旋風與市場的亂象。

首先是產業競爭中的定價問題，即龍頭廠商的定價行為是否有所謂掠奪性訂價的行為？所謂掠奪性訂價是指產品廠商或服務提供者，刻意地以低於生產成本的價格來銷售，達成控制市場的目的，導致其他弱勢廠商面臨倒閉的風險，待驅逐弱勢廠商之後再提高價格。根據NCC最新資料顯示，4G用戶數仍以中華電信擁有820.56萬奪冠，台灣大哥大的581.43萬居次，遠傳電信則以567.54萬位居第三；市占率分別為38%、23%與22%。定價策略似乎還未到驅逐對手的程度。

第二是廠商策略的變現以因應買氣不振的時代。據業者資料，3G時代全台電信業總投資約2310億元，帶來1910億元營收；到4G時代，總投入資金飆高到3780億元，但營收僅2050億元。若業者所言不虛，那不可能會有業者繼續投入在這個產業。因此目前電信廠商所訂的價格是否真的在機會成本以下，或是在對手的機會成本以下，無人得知。

因此在琳瑯滿目的資費方案中，提供一個看似殺紅眼的499價格，與原本方案的差距是否真的如廠商所言會虧本，令人懷疑。從業者衝買氣的角度出發，即便無法創造既有市場2892.9萬以外新客戶的加入，創造一個新的合約同時也結清一個舊的，而舊的合約被解除通常是以較優渥的條件給了原簽約廠商相對應的違約金。如此看來，目前看似降價大戰的促銷策略，其實可以看成一個零和賽局的合約大風吹。

資費大戰一直是電信業者的痛，一味降價，獲利表現不符合預期是必然的結果。然而主管機關針對廠商競爭的降價行為是否該進一步規範？除了電信申辦排隊與員工超時加班的亂象該被約束之外，其他實屬不必要。就社會福利的角度出發，市場競爭的降價行為對社會有正面貢獻，既增加民眾的消費選擇，亦可讓舊有4G系統加速落日，刺激廠商致力於高利潤的新技術生產與研發，增加社會福利又刺激技術進步，政府何不樂觀以待。（作者為世新大學經濟系教授兼系主任）

(中國時報)

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