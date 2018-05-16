川普算盤上的中東和平 遙遠難期

2018年05月16日 04:10 中國時報 主筆室

彷彿要做個平衡似的，當北韓核武危機出現和平曙光時，美國總統川普撕毀《伊朗限核協議》，另開一個戰線。一頭化敵為友，另一頭雖不能稱是化友為敵，至少也是破壞了伊朗與西方得來不易的和解。川普的外交政策經常一派混亂，但從顧鐵票與贏取個人名聲的角度，卻也不難理解。只是，朝核未必能完全撥雲見日，伊核問題卻肯定要烏雲罩頂了。

為什麼川普對金正恩那麼賞臉，對伊朗卻下狠手打臉？其實，北韓和伊朗還真在很多方面有所不同。

首先在地緣結構上，北韓位處東北亞戰略樞紐位置，美、中、俄三強都不願北韓被其他一強拿下，三強彼此之間也無意開戰，北韓便在三強相互忌憚的權力平衡中，安然坐擁一方天地。

中東卻不同，它有兩個基本性的結構問題，以致永無寧日。一是西方國家讓以色列在巴勒斯坦人的家園上立國，就像在回教世界裡插了一根刺，召來永遠的仇恨與衝突。二是遜尼派與什葉派如同水火，兩大教派龍頭沙烏地阿拉伯與伊朗或直接對立，或在敘利亞、黎巴嫩、葉門、伊拉克等地大打代理戰爭。美國與俄羅斯雖在背後扮演藏鏡人，但也從不上升到直接衝突，而且中國亦未參與，美國在中東再怎麼用兵，也不必擔心會和中國或俄羅斯開戰。

此外，美國的猶太裔勢力相當強，也是川普的重要鐵票。川普連表面的中立都拋在腦後，承認耶路撒冷為以色列首都並將美國大使館遷至耶城，其實就在暗挺以色列干擾以巴和談、阻擋巴勒斯坦建國的盤算。伊朗支持的阿塞德在敘利亞重新站穩政權，黎巴嫩真主黨及葉門「青年運動」叛軍的背後也是伊朗，顯見伊朗影響力擴大。最近伊朗以導彈攻擊以色列，以色列狂炸伊朗在敘利亞的軍事設施，川普此時撕毀《伊核協議》，不只是在挺以色列，更是要對伊朗從和解調整為戰鬥模式，並逼得伊朗與西方關係惡化。

其次，在內部權力上，北韓與伊朗也大有不同。金氏三代在北韓獨裁統治，金正恩江山定於一尊，美國無法動搖他的地位。魯哈尼2013年就任伊朗總統後改採溫和路線，以限核協議交換解除制裁，希望振興低迷經濟，但至今經濟成長與外來投資都不如預期，年輕人失業率達3成，去年與今年都曾爆發示威潮。川普想讓伊朗再度遭受經濟制裁的打擊，甚至拖垮魯哈尼讓伊朗內部陷入混亂，以削弱對外力量，因此對並未違背限核協議的伊朗反而比對北韓凶狠。

在核武進展上，北韓與伊朗也有所差距。北韓已經發展出成熟的核武及長程導彈技術，並宣稱已能把核武縮小裝上彈頭，對美國本土形成了迫切的實質威脅。如今金正恩願意拿核武來談和平協議，川普巴不得有這個拿諾貝爾和平獎的機會，至於北韓是否信守諾言，那是他下個任期（如果能勝選連任）或後任總統的事了。

反觀伊朗，還要再從頭從濃縮鈾開始做起，而且美國一面以經濟制裁壓制伊朗，一面再讓以色列猛轟伊朗的核設施，未必不能拖住伊朗的核發展。

截至目前為止，魯哈尼仍然得到最高精神領袖哈米尼的支持，但一國的經濟不是那麼容易從谷底翻身的，尤其是伊朗這種宗教管制嚴厲、基礎產業破敗的國家。川普片面撕毀限核協議必將直接衝擊魯哈尼，因為事實證明他尋求與西方和解的政策走不通，而且美國也不值得信任。除非歐盟能設法不讓《伊朗限核協議》完全破局，爭取和伊朗在新的協商中延後重啟核設施的時間，否則伊朗可能會再成為中東的一個引爆點。魯哈尼自己的政治生命能撐多久也很難說，但至少他幾乎已沒有理由再和西方友善了。

對川普來說，撕毀一個才執行了3年的《伊核協議》並沒有太大損失，只是又毀掉一個歐巴馬的政績罷了。廢棄《伊核協議》是他對鐵票的政治承諾，對連任的選情應有助益。至於片面毀約對他作為國際領袖聲望的損傷，他可從和金正恩握手言歡中彌補。世局長遠的安定、中東的和平與和解將更遙遠難期。

(中國時報)