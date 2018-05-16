2018年05月16日 04:10 中國時報 主筆室

馬英九洩密案二審遭到逆轉，從無罪變有罪，毫不意外地，立即引發藍綠兩樣情。馬英九本人強調一定上訴到底，藍營人士亦紛紛痛批司法淪陷，遭到政治操控。綠營立委則是反譏判得太輕，嘲諷馬是得了便宜還賣乖。

真正令人稱奇的倒是判決出爐時，北檢檢察長辦公室竟然傳出長達3秒的歡呼聲，聲音大到附近走廊都聽見。如此反應是否踰越分際？北檢體系為什麼會如此忘情到近乎失態？而北檢目前還如火如荼地偵辦三中案、大巨蛋案、國發院土地案、富邦併北銀案等四大案，全部都是鎖定馬英九不斷追擊，彷彿非欲除馬而後快；要說檢察官們辦案能秉持司法公正，果真能信？

本案從一審到二審的翻轉變化，其間所適用的法律見解各有所本，未來仍將續有激辯；但本案背後的政治聯想與社會觀感，卻是政客與法匠們不應忽視的重點。最主要的爭議是，涉嫌關說司法的人沒事，得知關說後揭發其不法的人卻反而出事，這種是非邏輯，難道不會傷害人民對司法的感情與信任？

自從馬英九卸任，民進黨又完全執政後，不少綠營的支持者就不斷湧現「你抓我的阿扁，我就抓你的馬仔」的聲浪；雖然稍具理性判斷的人都清楚，扁家貪腐案件與相關馬案的狀況、性質、司法流程等完全不同，但這種暗黑民粹的氛圍，現在似已愈趨濃厚。

其實這項判決並不足以使馬英九入獄，說穿了，就是為了讓馬英九「破功」，起碼要讓他留下汙點。問題是，馬自己如果願意去坐牢呢？而有了這個起頭，司法後續還會不會讓馬吃上其他更重的罪刑？社會民意又會怎麼看？最後又會是誰破誰的功呢？

(中國時報)