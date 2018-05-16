蔡政府只對外媒說實話

2018年05月16日 04:10 中國時報 劉屏

美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚不久前訪問台灣，《華盛頓郵報》稱，美國總統川普對此大為光火。至於為何光火，答案是「黃訪台必然惹惱習近平，為什麼我在事前不知道？」

披露此事的是《華郵》副總主筆迪奧，剛訪問台灣歸來。他的文章不但披露了川普政府內部的祕辛，更披露了蔡英文政府的真實面目，例如南向政策並無成果等。這是很有趣的，蔡政府的一些要角，對著國內是一套說詞，遮遮掩掩，對著外國人就和盤托出。於是這些政治人物內心究竟怎麼想的，有時可以從外國媒體找到答案。

川普上任1年多來，台灣備受關愛，包括他上任前就接聽蔡英文總統的電話、上任後批准14億美元的對台軍售等等。近幾個月來，他簽署了對台灣友好的《國防授權法案》及《台灣旅行法》，而新任命的國家安全顧問波頓更是著名的友台人士。 然而，迪奧在台灣發現，面對一個又一個好消息，民進黨政府要角並沒有多少喜悅之情，因為蔡政府一方面沒有把握川普的政策到底會怎麼走，另一方面則是顧慮中國大陸，畢竟大陸的「實力與意志力有增無減」。因此民進黨政府固然想要好好運用華府的氣氛及諸多挺台友人，但也不想被北京貼上「麻煩製造者」的標籤，免得重蹈陳水扁的覆轍。

民進黨告訴迪奧，蔡政府推動南向政策，希望在經貿上減少對大陸的依賴；同時些微增加國防預算，以因應大陸的軍備成長。但是，迪奧寫道：「（這些作法）沒有改變什麼」，因為擺在眼前的事實是：與10年前相比，不論軍事或其他方面，「台灣如今已經更無法與中國抗衡」。

20多年前，兩岸開始對話時，台灣的GDP與大陸相比，大約是1:2.4；時至今日，「台灣已經只像是中國的一個省，且排名在6個省之後」；台灣的出口，40%的目的地是大陸或香港；超過100萬台灣人士在大陸工作；台灣的工資停滯，以致人才不斷流向大陸。

台灣這些困境俱是事實，且有目共睹。但台灣的有識之士提及這些問題時，總不免擔心被扣上「唱衰台灣」、「親中賣台」等帽子。如今民進黨政府對著外國媒體時，卻是毫無掩飾，實話實說，有如竹筒倒豆子。其心態是在爭取外國人同情？抑或爭取外國人信任？不得而知。當然，台灣有諸多引以自豪的特色，迪奧寫道：例如台灣的書店裡琳琅滿目，有批判毛澤東的書，也有批評蔣中正總統的書；又例如國際組織剛發布的新聞自由報告，台灣排名比美國還高3名呢！

美國媒體近來有關台灣的文章，許多都說明台灣的處境日益艱辛，例如有一篇的標題是〈中國軍演，目標是台灣〉，還有一篇是〈中國以切香腸政策對付台灣〉。讀這些文章，不能不對台灣的處境感到憂心。一個完全執政的政府與政黨，既接受了人民的完全付託，也就有無可推諉的完全責任。在以謙卑的態度對待西方人時，請勿忘以「謙卑、謙卑、再謙卑」的初衷對待自己的同胞──包括異議人士。

蔡政府某人告訴迪奧：「沒有民主，我們活不下去」。殊不知，如果只有民主的幌子，如果假民主之名踐踏民主，那才真的令人活不下去。

(中國時報)