社會包容 吸引新經濟移民

2018年05月16日 04:10 中國時報 劉孟俊

行政院推出《新經濟移民法》規畫，預計下會期送立法院審議。

《新經濟移民法》目的是藉引進海外專業人才、填補中階技術人力、因應人口老化、解決技術人力不足等問題。考量國內2027年即將面臨人口紅利消失，恐影響產業發展，對應於此，該法爭取移民的對象有四，包括外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民、海外國人及其後代。

此法可視為擴大去年底立院通過《外國專業人才延攬及僱用法》之政策成效。《攬才法》固然已針對外籍「專業人才」鬆綁其簽證、居留、健保、租稅及退休金制度等政策，然而《新移民法》進一步納入技術人力與中階產業外勞、社福外勞的留用，特別是針對5+2創新產業及人工智慧領域人才提供留台誘因，讓相關攬才立法配套更為完備，預期可增強台灣吸引海外人才的誘因。

《新經濟移民法》有幾項突破處，值得肯定，包括在外國專業人才部分，為強化延攬國家發展所需人才，專門性及技術性工作之職業類別特別強調將由各部會以「負面表列」訂定之，其主要目的在於降低不必要的管制以增進誘因。

其次，為爭取具技術能力的僑外生與中階產業外勞、社福外勞的留用，雇主得以高於「基本工資」之待遇聘雇之；一般專業人才連續在台居留5年，特定領域專才放寬只要3年即可取得永久居留，已打破傳統《就業服務法》在台工作年限的限制。唯在薪資門檻的訂定方面，仍需考量如何避免影響本國勞工的就業機會與薪資水準，而又能兼顧解決企業界長期抱怨技術人力不足的問題。

另在重點發展的5+2創新產業方面，未來引進外籍專業人才不必再適用資本額規定，包括半導體、物聯網、雲端、新農業、大數據、區塊鏈等領域之外籍人才，大學畢業者需具備2年工作經驗，且月薪達47971元，即符合《新經濟移民法》外國專業人才申請移民的條件，意味著政府鎖定重點產業發展效益，企圖以新法突破以往針對申請外籍專業人士移民之雇主需有資本額與營業額限制的用心。

然而《新經濟移民法》的重要性，不僅限於工作許可與居留條件，也涉及永久居留與國籍歸化，港澳地區未來也准用相關規定，因此將對台灣社會帶來深遠影響。例如新法所規畫的投資移民方面，凡投資營利事業1500萬以上，或政府公債3000萬以上，並創造5個台灣人工作機會的條件，居住滿3年，即可取得永久居留。一旦開放後，預期對港澳地區居民具有一定吸引力，然而大量移民融入台灣後帶來的就業機會競爭、文化衝擊等社會問題，仍有賴社會以更高度的包容性接納，同時在經濟面的影響，如房地產投資與金融炒作等可能產生的現象，政府也需適度防控，以避免移民政策之美意失焦。

（作者為中華經濟研究院大陸所所長）

(中國時報)