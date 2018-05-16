反核台獨 薪資怎提升

2018年05月16日 04:10 中國時報 張孟湧

行政院於5月14日針對「提高低薪族薪資之行動方案」舉行記者會，行政院副院長施俊吉認為，台灣勞工薪資凍漲的主要原因包括全球化、兩岸經貿關係緊密、台灣高等教育過度教育，以及外勞薪資拉低平均薪資。5月初，國發會副主委邱俊榮亦指出，民進黨執政兩年來，兩岸關係雖然急凍，但台灣經濟一樣發展得很好，更重啟台灣發展的契機。

綜合施俊吉與邱俊榮兩位的觀點得出一個結論：「兩岸關係越好，台灣發展就越不好，並造成民眾低薪。」這是什麼歪理？根據資料統計，106年我國第1大出口市場為中國大陸（含香港），占整體出口比重41%，金額較105年增加16%；此外，同年我國第1大進口來源亦為中國大陸，占整體進口比重19.9%，金額較105年增加13.8%。無論出口或進口，中國大陸都是台灣最大的貿易夥伴。

台灣是個以外貿為主、出口導向的經濟體，為提振經濟產業發展，必須透過與他國簽署自由貿易協議（FTA），加速自由化的腳步，並藉由區域經濟整合，來增加出口產品的競爭力；且透過自由化的條件加上租稅優惠，藉以吸引外資及台商資金在國內投資設廠。但民進黨執政兩年來，不僅無法與任何一個經濟體簽署FTA，更在區域經濟整合交出白卷。政府大力拚新南向政策，但台商卻選擇到日本的沖繩設廠投資，因為日本屬於東南亞國協+（ASEAN+）的成員，出口到東協各國的產品享有零關稅，工作機會也就拱手讓給了日本人。

全球化造成世界各國產業分工，台灣與亞洲的日本、南韓等國都面臨產業外移的困境，但在自由化不足及產業五缺的情況下，台灣無法吸引高附加價值產業來台投資，形成高薪酬的創新性產業不足，加上創新性不高的產業薪資在市場競爭下往往「向後看齊」，遂導致台灣薪資凍漲，並造成產業空洞化。

然而，要有效提升台灣民眾薪資，就要增加高薪酬的工作機會，關鍵就是加速自由化，並提出租稅優惠條件吸引外資或台商發展創新性產業，增加高薪酬的就業機會。

中國大陸是我國經貿關係最密切且貿易金額最大的經濟體。當年馬政府已經順利與中國大陸簽署ECFA，但服貿協議被綠營硬生生擋下無法生效後，貨貿協議的談判也付諸流水。民進黨在野時為反對而反對，執政後卻又拿不出有效提振經濟、發展創新性產業、吸引外資來台投資、提升台灣民眾薪資等藥方，連最基本的供電問題都無法解決。民進黨政府若持續服膺台獨與反核的意識形態，台灣經濟危矣！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)