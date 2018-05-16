2018年05月16日 04:10 中國時報 彭懷真

當無數民眾為了手機費能稍減而大費周章排隊之際，油價又上漲了，排氣量1800cc的自用小客車每個月平均加油204公升，就得付出超過6000元的油錢，比起打手機的費用，超出太多了！

油價創下3年半來的新高，95無鉛汽油每公升達到30.2元，2016年初還不到20元，即使2個月前的3月16日才26.1元。展望後市，可能繼續攀高，經濟成長率必將下滑，無數行業都慘兮兮，民眾荷包勢必嚴重縮水。

當台灣媒體大量報導與北韓有關的議題時，忽略了中東情勢的劇烈變化，中東的風吹草動都會刺激油價。油價快速上漲，政治因素大於經濟因素，個人因素大於市場因素。

這個人就是美國總統川普，他強勢的意志是促使油價攀高的源頭。他下令駐以色列的大使館遷到耶路撒冷，全球穆斯林持續激烈反彈，14日這項紛擾多月的政策實施了。3萬多名巴勒斯坦人在以巴邊界抗議，死傷慘重。

不僅如此，以色列對敘利亞境內的伊朗軍事設施發動30年來最猛烈的空擊，以色列與伊朗衝突激烈。大力支持以色列，對伊朗毫無善意的川普，悍然退出《伊核協議》。這項協議奮鬥了12年才在2015年簽署，川普不僅廢止，還立即恢復對伊朗的制裁。英國、法國、德國、歐盟甚至美國的許多企業家都因此受害，對白宮的反覆無常更是氣憤。

氣象領域有所謂的「聖嬰現象」，東太平洋海水的升高導致全球氣候的劇變。如今的油價有如聖嬰現象，伊朗內部的情勢詭譎，同意凍結核武發展以換取西方對經濟制裁鬆綁的總統魯哈尼，好不容易與聯合國5個常任理事國加上德國及歐盟達成了協議，好景不常，遇上了從競選時就反對《伊核協議》的川普。川普顯然站在以色列這邊。魯哈尼無法得到解禁後預期的外資，國內經濟情勢因為欠缺外資非常糟，政治情勢也跟著不穩定。

當你我為車子加油時，不會想到這是因為一所大使館搬家的衝擊，也難以想像遙遠的伊朗，還有限核協議是如何造成自己的荷包縮水，也許會罵川普幾句，卻難以聯想到前年11月希拉蕊的落選間接促成今日的油價攀高。

在動態系統之中，一個微小的變化會帶動整個系統長期、巨大、連鎖、混沌的反應，這是「蝴蝶效應」的概念，在全球化的時代影響日益明顯。

其實不要想太遠，原本在台大醫院救人的柯文哲，2011年因為愛滋病患器官移植被彈劾降兩級改敘，2013年被列為挪用國科會補助款的犯罪嫌疑人，導致他下定決心參選台北市長，然後就是一連串的政治效應，甚至衝擊總統大選及兩岸關係。

（作者為東海大學圖書館館長）

(中國時報)