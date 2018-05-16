古典芭蕾舞 娜塔莉‧瑪莎克按讚

曾跳過逾2000場《天鵝湖》的娜塔莉‧瑪莎克（左），在表現黑天鵝魅惑王子的段落，除了高超舞技，眼神同樣銳利。（牛耳藝術提供）

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中國時報
／基輔報導

現代人還需要古典芭蕾嗎？烏克蘭國家榮譽藝術家得主、曾跳過逾2000場《天鵝湖》的娜塔莉‧瑪莎克表示：「不僅看，而且烏克蘭人還把古典芭蕾舞視為辛苦工作後的精神糧食，如果我們想活在一個有水準的社會裡，藝術文化發展應視為第一優先，古典芭蕾舞就是我們的傳統和文化，也是創造未來潮流的基礎。」

創造未來潮流 全靠它

娜塔莉‧瑪莎克出生於1982年，她是烏克蘭大劇院旗下基輔國家芭蕾舞團的首席舞者，記者才剛踏入這座古老劇院蜿蜒的走廊，早已熟習建物的娜塔莉‧瑪莎克，不知從哪個入口突然現身，帶著白天鵝般甜美的笑容，一如鄰家女孩，但旋即又緊繃了起來，變身黑天鵝。

「我正想著明晚的演出，作為一名舞者是沒有假期的，我們必須時時警覺、思考肢體動作，不管站在哪個位置，都要有最佳狀態，這就是我們的命運。」說這句話的娜塔莉‧瑪莎克，其實才剛結束一天的排練行程。

看見自己潛能 拚第一

和大部分的芭蕾舞星一樣，娜塔莉‧瑪莎克也是從小學舞，父母親最初只是想讓她體驗芭蕾舞，但在10歲那年，老師建議天生肢體條件好的娜塔莉‧瑪莎克，應就讀芭蕾舞學校，受專業訓練，「剛進去時，反覆練習屈膝、延伸、鞭轉等基本動作，像是機器一樣，每個動作都那麼單調乏味，這不是舞蹈，而是勞動。但在畢業公演時，我總算有機會表演獨舞，讓我看見自己的潛能，也下定決心既然要做，就做最好的芭蕾舞者。」

娜塔莉‧瑪莎克說，所謂「最好的芭蕾舞者」，並非只是大賽得主、國際讚譽等頭銜，「而是你對壓力的耐受度，學會和身上各種肌肉傷共處，以及在密集的巡演行程裡，調節身心狀態，這才是真正的考驗。我就曾經在14天裡連演17場《胡桃鉗》，那次是觀眾熱烈的掌聲，讓我跳過一場又一場。」

黑天鵝轉64圈 非夢事

回憶26歲時得到最高榮譽「烏克蘭國家榮譽藝術家」，娜塔莉‧瑪莎克說，她當下欣喜若狂，「但2個小時後，我又得上台表演，只得按捺驚喜的心，上陣演出。」

這回即將來台演出《天鵝湖》和《睡美人》，其中黑天鵝連續轉32圈為高難度的經典橋段，娜塔莉‧瑪莎克表示，「這是每位傑出芭蕾舞者的基本款舞碼，但如果我夠放鬆，連轉64圈，也是可能發生的事。」

(中國時報)

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