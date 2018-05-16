活藝術展魅力 馬修首推現場演奏

前英國皇家芭蕾舞團首席馬修‧高頓（左）和烏克蘭國家榮譽藝術家得主娜塔莉‧瑪莎克（右）將搭檔演出。（李欣恬攝）

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中國時報
／基輔報導

全球炙手可熱當紅舞星、有「芭蕾舞界布萊德彼特」之稱的前英國皇家芭蕾舞團首席馬修‧高頓，近年受到娜塔莉‧瑪莎克的邀請，和基輔國家芭蕾舞團有一些合作機會，這回他也將隨著舞團首度來台，兩位老友將搭檔演出《天鵝湖》和《睡美人》，馬修表示：「芭蕾舞的魅力，就在於它是一門活的藝術，每次組合的舞星陣容都不一樣，讓每一次經典作品重現時，都有可看性。」

馬修說，這門「活藝術」最佳的呈現方式，就是要搭配現場演奏的交響樂團，「古典芭蕾舞劇的演出有很多方式，有的團隊會播放預先錄製的音樂，讓舞者跟著跳，但我認為如果有現場交響樂團演奏，會讓演出更有生命力，就像是社群網站一樣，只是點點讚和面對面聊天，感覺仍是非常不同。」

馬修說，自己小時候對街舞、音樂劇都很有興趣，「但因為歌聲不好，我選擇往舞蹈領域發展，也很幸運地一路上都遇見好的老師啟發我，為我打下深厚的基礎。」

馬修表示，「芭蕾舞是一項高度密集勞動的工作，每一位選擇走這條路的舞者，都是始於對芭蕾舞的渴望，否則絕對不可能堅持下去，我們每一場演出，都希望觀眾也能感受到我們對舞蹈的熱情。」

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點為台北國家戲劇院，演出樂團為NSO國家交響樂團。

(中國時報)

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