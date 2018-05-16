聲寶女子公開賽 9國高手雲集

聲寶女子公開賽16日至18日在台北高爾夫球場舉行，將有9國102位好手共襄盛舉，聲寶集團總裁陳盛沺（中）表示，這是聲寶首度冠名贊助台灣女子巡迴賽。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

總獎金400萬的聲寶女子公開賽，將於16至18日在台北高爾夫球場舉行三回合54洞賽程。聲寶集團總裁陳盛沺說，這是聲寶首度冠名贊助台灣女子巡迴賽，將有102位來自9個國家的女子菁英好手參加比賽，爭奪新台幣72萬元冠軍獎金與獎盃。

這項比賽是2018年台巡女子賽的第4站，擁有世界積分，88位各國好手分別來自印尼、韓國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、美國、台灣，另有14位台灣業餘選手同場較勁。業餘賽部分則有台灣62位及24位泰國選手。

陳盛沺表示，他在一場球敘得知TLPGA理事長鄭美琦要以「慈善列車」推動2018TLPGA賽季的理念，做好事共襄盛舉，聲寶集團旗下聲寶及瑞智兩公司共同贊助，首度由聲寶SAMPO冠名贊助高爾夫球賽，希望藉由這次比賽，讓更多選手可以參賽，台灣高爾夫球選手有好成績。

聲寶集團這次出資超過700萬元現金及聲寶家電產品贊助聲寶女子公開賽，並贊助選手張瑄屏。張瑄屏說，有了企業贊助，讓她能無後顧之憂比賽，將會盡全力留下冠軍獎盃，她還說自己從小就在這個球場練球，它是有一定難度的，尤其是果嶺比較小，對選手來說是個考驗。

選手鄭美琦說，慈善列車將會累積公益捐款，職業業餘配對賽中，將有30組120位貴賓與選手同組揮桿，只要打出平標準桿、小鳥、老鷹或一桿進洞，聲寶集團將代表與會選手和嘉賓捐出2000到10萬元不等金額，當日所得全捐給八里愛心教養院、花蓮黎明教養院及桃園國際兒童村。

鄭美琦說，最主要還是希望能達到拋磚引玉效果，讓更多大企業能夠共襄盛舉，也讓台灣的高球有更進一步的發展。大會希望讓更多小朋友了解國際高球比賽，將在最後一天決賽，邀請新北市新莊區昌平國小高爾夫培訓隊的小朋友到球場觀賽。

(中國時報)

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