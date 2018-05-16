看舞者抽搐 魏德聖驚呼染毒可怕

2018年05月16日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

毒品有多可怕？舞者跳舞告訴你！舞台上，灰衣舞者躺在地上，全身抽搐、扭動，另一位舞者走路搖搖擺擺，像是腦中有幻覺、幻聽。導演魏德聖在了解毒品現況後表示，「如果連我這樣的大人，看到偽裝的毒品都可能會被騙，那孩子又該怎麼辦？」

結合藝術和社會公益，蕭靜文舞蹈團6支呈現青少年面對毒品、霸凌、家暴等問題的舞碼，如今已在全台巡演第16年。蔡瑞月文化基金會董事長蕭渥廷表示，毒品背後的巨大利益，驅動更多犯罪，「希望藉由舞蹈，強化孩子的自我保護意識，也激起對於生命的思考。」

魏德聖表示，他擔任蔡瑞月文化基金會董事多年，直到這次擔任拒毒大使，才了解到現在毒品氾濫的可怕，「就連我常看新聞，都不曉得有這些東西，更不曉得對很多偏鄉的孩子而言，毒品是身邊常見的誘惑。」

像是舞碼「搖頭派對」中，戴彩虹爆炸假髮的舞者們，參加派對誤食摻毒品的食物和飲料，瘋狂的舞動，呈現青少年因誤觸毒品，卻傷害自己、家人的故事。

蕭渥廷表示，舞團也設計回饋單，請看完表演的學生畫下心目中最珍惜的「愛的基地」，學校老師和舞團也透過這些回饋，看到學生平時不一定表達的心聲。

蕭渥廷表示，2002年起，舞團接受彰化縣社會局邀請到校園巡演，透過表演讓中小學生認識毒品議題，巡演遍及全台，今年從5月起跑，已排定在桃園、台中、台南、基隆等地演出。今年也和悠遊卡公司合作「紅草莓向毒品Say No」活動，並將回饋單的圖畫設計成悠遊卡販售。

(中國時報)