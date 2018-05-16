謝金晶夢中相遇豬哥亮

謝順福（左）和謝金晶昨在豬哥亮的銅像前舉辦周年忌。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導林彥君

豬哥亮逝世一周年，謝金晶和哥哥謝順福15日在擁恆文創園區裡的豬哥亮銅像旁舉辦周年忌，邀請親友約40人聚會。謝金晶和謝順福在墓前備好豬哥亮愛吃的紅豆餅、滷肉飯、鳳梨酥、雞肉、魚、蝦子、滷肉飯、白菜滷、蛤蜊湯等，兄妹雙手合十對豬哥亮的墳墓說「爸爸來吃飯了」。

謝金晶表示，她現在使用的手機是豬哥亮送的，手機裡仍留有豬哥亮傳的訊息，她感性地說：「爸爸走了，感覺心裡少了一塊，以前會趁錄影空檔打電話給爸爸，現在就算打電話，也沒有人接。」她表示4日舉行對年法會後，有夢到豬哥亮，她懊惱地說：「但是我怎麼想，就是想不起夢的內容。」

她回想這一年沒有爸爸的日子，略帶哀愁地說：「可以當他的孩子是我的福氣，雖然爸爸已經離開一年，依然可以在電視上看到他的作品，感覺他還在身邊。」她認為豬哥亮喜歡熱鬧，所以安排在會場播放豬哥亮生前演唱的歌曲，「在周年用歡樂的方式，讓他聽聽大家的笑聲。」

2萬籌辦周年忌

謝順福認為這一年對他影響很大，「雖然我已經50幾歲了，以前會依賴爸爸幫我出意見，現在做很多事情得要自己做決定。」謝順福表示他每天早晚都會對豬哥亮牌位分享心情。他透露此次活動花費不多，園區及親友贊助，僅花費2萬籌辦。

豬哥亮之前「出國深造」，他在廈門的朋友阿發到場致意，阿發說和豬哥亮認識25年，「他還沒出國深造我們就認識，之後他身體不好，我們來台灣到醫院探視，他的離開是演藝圈損失。」

(中國時報)

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