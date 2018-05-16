黃子佼翻玩公園添書卷味

黃子佼（左）與設計師郭俠邑跨業界合作。

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中國時報
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軸心可放書

黃子佼實踐設計師夢想，15日首次跨業界玩創意與設計師郭俠邑合作，把公園翻玩成書卷氣息的休憩場所。為了這次的設計工程，他前天一結束北京的工作，便連夜搭機返台，甚至在飛機上翻閱雜誌、畫草稿圖，一下機就拿著畫好的草圖與設計師郭俠邑開會討論，2人火速交換理念，才決定把書席設計成一座鐘。

設計過程中黃子佼與團隊從選料到監工過程都很趕，加上是民間自發組織活動費用有限，「但為了滿足我從陽台監看林森公園書席的夢想，團隊協調了公園管理處、都發局、產發局、里長。」

夢想當設計師

黃子佼表示，自己最大夢想就是當設計師，過去開店或搬家都是自己裝潢設計，完全不假他人之手，不但曾替唱片行設計周邊商品，也曾為工作室設計名片與酷卡，2015年還曾為新光三越A11館設計9個櫥窗。他笑說：「當年有遠見把夾娃娃概念放進櫥窗！」

而這次的設計概念來自時針分針的兩條座椅，靈感便是來自於時間概念裡的10：10，由上往下看正好是一個微笑弧度，時針分針的軸心上則設計可藏書書櫃，橫看也像一座小燈塔。這回首座作品就選中林森公園，是因為他去年搬到中山區，從住家窗戶往外看就是公園，也因為常帶愛犬散步，因此相當熟知該地形。

(中國時報)

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