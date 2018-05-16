Bii健忘被拱IG密碼刻身上

畢書盡將於8月首度南征高雄巨蛋。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導

畢書盡（Bii）將於8月4日首度登上高雄巨蛋開唱，他去年以刺青紀念在台北小巨蛋辦個唱，這次高雄場，他透露想在背上刺第4個刺青，日前他忘了IG帳號密碼，因而開了新帳號，昨記者會上，媒體開玩笑拱他將新密碼刺身上，提醒自己免得再忘記，Bii當場愣住傻笑。

Bii以前開IG是為了發洩情緒，未料太久沒發文竟忘了密碼，怎麼都想不起來，只好重新申請帳號，還請經紀人幫他記住新密碼，Bii笑說：「現在想分享生活點滴，而且每一則發文都會挑一個網友的留言回應，會選比較有趣或比較北爛的留言回。」

當高雄市反毒大使

他出道前曾在高雄當兵，視高雄為自己第3個家，近期還擔任高雄市反毒大使；他所屬的老鷹音樂老闆李亞明昨到場力挺：「多年來輔導、幫助他成長，每次都希望他挑戰沒做過的事情，也許中間會有擔心、害怕，但就是要嘗試沒做過的事才會進步，Bii讓我很驕傲的是，他的善良及孝順，多年來沒改變。」

Bii的「My Best Moment」演唱會移師高雄，除了舞台加大，增設閃電形狀的延伸舞台，且票價更親民，最便宜僅600元，他還更動歌單，將演唱台北巨蛋遺珠歌曲；Bii高雄巨蛋演唱會門票於20日晚上7點於KKTIX及全台全家便利商店開賣。

(中國時報)

69歲瑪格基德家中辭世 阿達寫歌鼓勵嚴正嵐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。