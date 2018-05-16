Bii健忘被拱IG密碼刻身上

2018年05月16日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

畢書盡（Bii）將於8月4日首度登上高雄巨蛋開唱，他去年以刺青紀念在台北小巨蛋辦個唱，這次高雄場，他透露想在背上刺第4個刺青，日前他忘了IG帳號密碼，因而開了新帳號，昨記者會上，媒體開玩笑拱他將新密碼刺身上，提醒自己免得再忘記，Bii當場愣住傻笑。

Bii以前開IG是為了發洩情緒，未料太久沒發文竟忘了密碼，怎麼都想不起來，只好重新申請帳號，還請經紀人幫他記住新密碼，Bii笑說：「現在想分享生活點滴，而且每一則發文都會挑一個網友的留言回應，會選比較有趣或比較北爛的留言回。」

當高雄市反毒大使

他出道前曾在高雄當兵，視高雄為自己第3個家，近期還擔任高雄市反毒大使；他所屬的老鷹音樂老闆李亞明昨到場力挺：「多年來輔導、幫助他成長，每次都希望他挑戰沒做過的事情，也許中間會有擔心、害怕，但就是要嘗試沒做過的事才會進步，Bii讓我很驕傲的是，他的善良及孝順，多年來沒改變。」

Bii的「My Best Moment」演唱會移師高雄，除了舞台加大，增設閃電形狀的延伸舞台，且票價更親民，最便宜僅600元，他還更動歌單，將演唱台北巨蛋遺珠歌曲；Bii高雄巨蛋演唱會門票於20日晚上7點於KKTIX及全台全家便利商店開賣。

(中國時報)