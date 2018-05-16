張信哲美聲逼哭佟麗婭

佟麗婭（左）已是一線女星，見到張信哲還是立馬變成小粉絲。

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中國時報
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徐崢監製，雷佳音、佟麗婭主演的奇幻喜劇愛情電影《超時空同居》，14日在北京舉行首映發布會。現場亮點是情歌王子張信哲驚喜現身，為電影獻唱主題曲〈初戀的地方〉，該曲原唱是鄧麗君，張信哲坦言翻唱金曲是「不小的挑戰」。

張信哲說：「鄧麗君的地位無可替代，歌聲也無可替代，要在保有原作精髓的基礎上，唱出2018年新的精神，還要契合電影內容，真的很有難度。」他現場清唱，唱哭了佟麗婭。原來張信哲是雷佳音、佟麗婭的偶像，佟麗婭好不容易圓夢與張合唱〈有一點動心〉，卻因美夢成真太感動，哽住開不了口，最後由張全程唱完。

雷佳音分飾兩角

雷佳音則自曝，初中時組了一個「King of the love」組合，中文團名是「愛情皇帝」，他在這個團體排行老四，又被叫「到處留情」，恰好正是張信哲第3張粵語專輯的名稱，笑說張信哲確實在他青春時期占有一席之地。

電影故事圍繞在「房子」上，演員們化身「超級房仲」，用推銷房地產方式宣傳電影。雷佳音透露，他在電影中的兩個角色都與房地產密切相關，包括1999年的建築設計師陸鳴，與2018年的地產大亨陸石屹。時空重疊，讓他與佟麗婭飾演的谷小焦意外住在同一個房間，從互相嫌棄到共謀大業，發生一系列好笑的事。

(中國時報)

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