林牧潔戴陀飛輪 讓老公羨慕

1.宇舶表Big Bang Unico 45皇金藍腕表，124萬元。（HUBLOT提供）

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中國時報
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2.深受名媛喜愛的宇舶表Spirit of Big Bang皇金鑲鑽腕表，91萬3000元。（HUBLOT提供）
3.外型酷眩的宇舶表BIG BANG MP-11藍寶石水晶腕表，323萬8000元。（HUBLOT提供）
4.宇舶表BIG BANG 藍寶石陀飛輪鑲鑽腕表，588萬6000元。（HUBLOT提供）
名媛林牧潔與籃球明星陳信安出席宇舶表活動。（HUBLOT提供）

才剛在瑞士BASEL表展曝光的宇舶表（HUBLOT）新品登台，首站VIP鑑賞會選在「中美鐘錶」南京店登場。紅豆食府少奶奶林牧潔配戴「老公肯定會羨慕」的陀飛輪鑽表，難掩得意；前籃球明星陳信安則配戴只有90公克的超輕量BIG BANG MP-11 3D碳纖維表，從事各項運動都不成問題。

碳纖科技腕表 重量僅90克

昨天正巧是林牧潔的生日，被問及想要什麼生日禮物時，林牧潔刻意端詳手腕配戴要價近600萬元的宇舶表BIG BANG藍寶石陀飛輪鑽表，意圖十分明顯。不過她笑說，她過生日一向很低調，通常就是全家一起聚餐吃個飯，「家人身體健康，就是最好的生日禮物了。」

林牧潔笑說，老公蔡篤清也愛收藏腕表，但迄今還沒有陀飛輪腕，「他若知道我配戴這麼厲害的陀飛輪表，肯定會羨慕我！」

陳信安從籃壇退休後，轉而在樸園集團擔任董事長祕書，這回出席宇舶表活動，坦承離開鎂光燈已久，不免有些小緊張。他配戴宇舶表BIG BANG MP-11 3D碳纖維表，重量只有90公克，完全感覺不到重量，從事各項體育活動都不會有負擔。

這只BIG BANG MP-11 3D碳纖維表將美軍研發的碳纖維科技首度運用在腕表上，特色是輕盈且堅固耐用，腕表搭載7個水平直列式的串聯發條，可以提供長達14日的動力儲存，由於直列發條就放置在表盤上，外型十分酷炫。

(中國時報)

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