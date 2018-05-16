夏如芝運動風展俏皮 穿LV厚底鞋 拉長身材比例

2018年05月16日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

伊林娛樂女星夏如芝穿LV展運動時尚，白色刺繡洋裝20萬3000元，Chantilly Lock白色手袋7萬7000元，Archlight運動鞋3萬8000元。（JOJ PHOTO攝．彩妝／Sisley彩妝師Penny）

LV的Midnight In Paris墨鏡，2萬3700元。（LV提供）

LV銀色迷你帽箱，14萬5000元。（LV提供）

LV的Studdy耳環，2萬9500元。（LV提供）

LV的Twist印花手袋。（LV提供）

LOUIS VUITTON（LV）春夏女裝秀推出Archlight厚底運動鞋，立即成為女星寵兒！愛運動、愛旅遊的伊林娛樂女星夏如芝也是粉絲之一，她開心讚說：「看起來很大雙的鞋，穿起來很修身，反而把身材比例拉長了！」

平常就是運動愛好者，喜歡往外跑，也熱愛旅遊的夏如芝，更以書籍記錄澎湖旅遊，出版《夏如芝的輕旅行─澎湖愛情故事書》，平常穿搭就以運動風為主的她，樂見精品推出時尚運動鞋，讓她的運動LOOK也能很時尚。

夏如芝很久以前去澎湖拍戲，就很喜歡澎湖，這次去澎湖拍攝都在戶外，出門前都會擦好防曬，沒拍攝時也都會撐傘，並透露最愛故事書中拍婚紗的場景。私下的她喜歡自然風，穿搭率性，喜歡大包款，因為可以一次放很多東西。

這次夏如芝拍LV專題，穿上Archlight厚底運動鞋大滿足，開心說：「就像平常的我一樣。」這款鞋是品牌首款走上秀場的運動鞋，將正統跑鞋設計專業網眼和小牛皮混搭運動鞋面結合，多色拼貼展現春夏活力，鞋底獨特拱型設計配置增高鞋底，搭配增厚鞋底增添曲線。

(中國時報)