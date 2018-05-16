張兆志、許允樂 同台猛放閃

2018年05月16日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

2.漢米爾頓Lady Skeleton淑女芯動鏤空腕表，3萬7400元。（HAMILTON提供）

3.漢米爾頓飛行雙曆Khaki Pilot Day Date百年紀念表，3萬2300元。（HAMILTON提供）

漢米爾頓飛行百年紀念表上市，張兆志和許允樂夫妻檔恩愛放閃站台。（蘇蔓攝）

漢米爾頓（HAMILTON）於百年前的今日研發第一款飛行表，作為美國華盛頓至紐約航空郵遞專機機師的官方計時腕表。為了慶祝飛行表問市百年，品牌發表飛行雙曆Khaki Pilot Day Date百年紀念表，並邀請張兆志和許允樂出席，夫妻倆公開放閃，十分恩愛。

許允樂愛戴中性表款

張兆志緊緊挽著許允樂的手步入會場，擔心愛妻會緊張，臨上台前一刻還深情擁吻為愛妻打氣，果真是新婚燕爾，甜蜜指數破表。張兆志配戴HAMILTON飛行雙曆百年紀念表，許允樂則配戴漢米爾頓紐約星嵐系列腕表，刻意搭配軍綠色表帶，十分有個性。張兆志笑說，小樂喜歡中性一點的表款，經常拿他的表來戴，「結果她戴得比我好看，只好全都給她戴了！」

張兆志花錢 老婆隨他買

張兆志爆料愛妻不僅偏愛中性風的軍表，對於男人當兵的話題也很感興趣，每回他和哥兒們聊到當兵點滴，她非但不會翻白眼，還會加入話題，讓他另眼相看。不僅如此，許允樂完全不怕老公花錢，還會從旁助陣鼓勵，也讓張兆志覺得新奇。例如日前張兆志想買車，賞車後他告訴業務「要考慮一下」、「回家和老婆商量」，沒想到許允樂竟然回答：「不要考慮了，喜歡就買！」讓他當場傻眼。就連買衣服，許允樂也是先把信用卡放在櫃姐那裡，交待「等一下張兆志看上什麼就直接刷，不要多問！」讓他覺得十分窩心。

(中國時報)