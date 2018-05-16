試車報告－BMW X3 M40i搶鮮試駕

M款多功能方向盤附換檔撥片，後方為12.3吋全數位儀表板，具備多重顯示模式。（陳大任攝）

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排檔座為iDrive 6.0操作介面，可選擇SPORT、COMFORT及ECOPRO等不同模式。（陳大任攝）
前座為Vernasca真皮跑車座椅並具電動腰靠功能，有不錯的包覆性及腿部支撐。（陳大任攝）
霧面鍍鈰特殊塗裝的水箱護罩、下氣壩與後視鏡蓋，為M40i最大視覺辨識度。（陳大任攝）
尾燈採立體造型，左右單出方形尾管整合排氣閥門，高轉速時，聲浪相當熱血。（陳大任攝）
加碼推薦↑BMW旗下性能強悍的M550D XDRIVE TOURING旅行車，配置3.0L四渦輪增壓柴油引擎，400hp/760Nm最大輸出、0-100km/h加速只要4.6秒，具智慧型可變四輪驅動系統，售價489萬元。（陳大任攝）
BMW X3 M40i配置3.0L直列6缸引擎，在SPORT模式下，跑起來虎虎生風，售價358萬元。（陳大任攝）

對某些消費者來說，一般車款的性能沒辦法滿足他，但外表張狂的賽車版卻過於高調，不符合日常使用，車廠開發出兼具低調外表與強悍性能的鋼砲級車款。中型運動休旅車Audi SQ5、Mercedes-AMG GLC43 4MATIC均已上市，而BMW X3車系首次推出的M40i則是當紅炸子雞的話題新車。

X3 M40i配置的3.0L引擎搭配8速手自排變速箱，可以讓重達1810kg的車身在4.8秒內完成0-100km/h加速，比起同系列X3 30i快了1.5秒。其實在發動引擎的同時，已能從渾厚的排氣聲浪感受它的不凡，踩下油門，隨之而來的動力湧現，帶給車主的是種暢快愜意。

X3 M40i和一般X3最大的差別就是經過BMW M Performance Automobiles的調校，不只換上21吋的大輪圈，包括煞車套件（前4後單）、電子懸吊、電控閥門還有跑車化差速器，讓M40i除了一般家用能滿足寬敞、舒適的載客空間，在個人駕駛時，還能提供極富樂趣的性能操控感受，它正是一款能每天開的鋼砲級SUV。

(中國時報)

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