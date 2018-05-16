哈利新婚倒數 紀念品沾喜氣

2018年05月16日 04:11 中國時報 石欣蒨 、 郭家崴 報導

新光三越Harrods皇室婚禮紀念骨瓷馬克杯980元，即起可預購，全台限量96只，至昨剩24只，7月15日取貨。（Harrods提供）

The Royal Collection以粉藍、白及金色為主調推出紀念商品，紀念啤酒杯，39英磅（台幣約1580元）。（翻攝The Royal Collection官方網站）

準王妃梅根在與哈利王子的官方訂婚照中，穿著一襲黑色Ralph & Russo訂製禮服，外界揣測大婚之日的白紗，此品牌是熱門候選者。（翻攝自The Royal Family臉書帳號）

For Richer,For Poorer的紀念盤，購買即可支援1位無家者離開無家生活1整年的經費，5000英磅（台幣約20萬2205元）。（翻攝For Richer,For Poorer官方網站）

哈利王子與未婚妻梅根將在19日舉行婚禮，除了英國溫莎城當地的商店紛紛推出大婚紀念商品以外，英國皇室及各品牌都各自推出甚具紀念價值的周邊商品，像已為皇室打造紀念商品逾500年歷史的The Royal Collection、皇室御用品牌Harrods等都推精美商品，只要動動手指在網路下訂，即能分享哈利王子的大婚喜悅。

首飾成套約千元價

今年最特別的，莫過於團體For Richer,For Poorer推出的慈善周邊系列，當中最貴重是1只價值5000英磅的紀念盤，購買後等於支援1位無家者生活一整年的費用，另外也有親民的選擇，20英磅（台幣約810元）的馬克杯可換取送予1份盥洗用具給無家者，買紀念品也做慈善。

The Royal Collection此次以粉藍、白及金色為主調，推出紀念商品，除了一般的馬克杯、盤子以外，還有蠟燭、飾品等，而Buckingham Palace Statement Ring正是以梅根的訂婚戒指為靈感，更有配成套的耳環及項鍊，各25英磅起（台幣約1011元）。

Harrods官網標示台幣

Harrods百貨則推出充滿童趣的手繪圖系列，包括由英國設計師Milly Green設計以哈利王子及梅根兩人，加上以各種英國代表等圖案，印在筆記本、撲克牌等紀念品上，而且官網上更可直接以台幣標示；新光三越獨家代理進口Harrods英國皇室婚禮系列限量PVC提袋和馬克杯，印上英國溫莎古堡皇室婚禮的紀念圖騰，馬克杯採預購，全台限量96只，至昨被搶到剩24只，PVC提袋分中、小2款共240只，即日起在全台專櫃可以買到。另外在John Lewis的網站上還有其他像托特包的商品。

而皇室大事不能少的就是紀念幣，英國皇家鑄幣局此次就打造了Royal Wedding 2018系列的普通幣、銀幣及金幣，正反面分別有英女皇及哈利王子與梅根的肖像，價格從13英磅（台幣約525元）起；另The Royal Collection也推出官方紀念幣，正反面則是以大婚的H跟M LOGO及兩人的肖像，定價19.95英磅（台幣約807元）。

(中國時報)