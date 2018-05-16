2018年05月16日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

日前於杜拜時裝周展示新作的NICOLE+FELICIA，2018秋冬訂製禮服系列以百花齊放為靈感，大量運用蕾絲雕花、網紗，並綴以水晶珠鑽、刺繡，展現極致奢華感。（NICOLE+FELICIA提供）

由醫師Imran發起的「Political Cereals（政治麥片）」也推出了哈利與梅根婚戒紀念早餐麥片，收益50％將協助收容所為無家者設立早餐會所，82.5 英磅（台幣約1620元）。 （翻攝Etsy.com）

新光三越Harrods皇室婚禮紀念PVC提袋，小袋1180元，全台限量144只；中袋1380元，全台限量96只。（Harrods提供）

英國皇家鑄幣局的Royal Wedding 2018 5英磅銀幣，82.5英磅（台幣約3340元）。（翻攝英國皇家鑄幣局官方網站）

Harrods由Milly Green設計的皇室婚禮撲克牌，官網直接顯示價格為台幣209元。（翻攝Harrods官方網站）

澳洲設計師雙人組Ralph & Russo的仙氣訂製服，是不少女星紅毯上的首選，名模何穗於坎城電影首映禮上，即選穿品牌2018高級訂製禮服現身。（CFP提供）

哈利與梅根大婚在即，時尚界對她當天將穿什麼婚紗尤其感興趣，除了先前傳言中於英國扎根的澳洲設計師雙人組Ralph & Russo外，嫂嫂凱特選穿的Alexander McQueen及英國品牌Burberry、Erdem等均在候選名單之列。

英國權威時尚媒體《WWD》亦請來VALENTINO創意總監Pierpaolo Picciolo、CHANEL創意總監卡爾拉格斐和美國設計師Tommy Hilfiger等人發揮想像力，描繪出心目中梅根的理想嫁衣；縱使每位設計師各自風格迥異，但不難看出許多人仍延用了其訂婚禮服上身的透膚薄紗設計，無論是帶一字領的俐落輪廓或誇張的立體蓬裙，均少不了有精細華麗的珠繡、花朵陪襯。

雖然一般的新人婚禮無法與皇室的世紀大婚相提並論，不過台灣婚紗品牌倒是為6月新娘們的白紗加持，也散發出皇室氣息。日前受邀於杜拜時裝周展示新作的NICOLE+FELICIA，2018秋冬訂製禮服系列即以百花齊放的夢幻之姿為靈感，大量運用蕾絲雕花、網紗，並於其上綴以水晶珠鑽、刺繡，展現極致奢華；LinLi Boutique則獨家引進來自黎巴嫩的Saiid Kobeisy高訂婚紗系列，宮廷風格的超大裙襬、細膩珠繡，演繹出童話般的幸福畫面。

(中國時報)