6月婚紗吹皇室風

LinLi Boutique獨家引進來自黎巴嫩的Saiid Kobeisy高訂婚紗系列，宮廷風格的超大裙襬、細膩珠繡，演繹出童話般的幸福畫面。（LinLi Wedding提供）

友善列印
中國時報
報導
日前於杜拜時裝周展示新作的NICOLE+FELICIA，2018秋冬訂製禮服系列以百花齊放為靈感，大量運用蕾絲雕花、網紗，並綴以水晶珠鑽、刺繡，展現極致奢華感。（NICOLE+FELICIA提供）
由醫師Imran發起的「Political Cereals（政治麥片）」也推出了哈利與梅根婚戒紀念早餐麥片，收益50％將協助收容所為無家者設立早餐會所，82.5 英磅（台幣約1620元）。 （翻攝Etsy.com）
新光三越Harrods皇室婚禮紀念PVC提袋，小袋1180元，全台限量144只；中袋1380元，全台限量96只。（Harrods提供）
英國皇家鑄幣局的Royal Wedding 2018 5英磅銀幣，82.5英磅（台幣約3340元）。（翻攝英國皇家鑄幣局官方網站）
Harrods由Milly Green設計的皇室婚禮撲克牌，官網直接顯示價格為台幣209元。（翻攝Harrods官方網站）
澳洲設計師雙人組Ralph & Russo的仙氣訂製服，是不少女星紅毯上的首選，名模何穗於坎城電影首映禮上，即選穿品牌2018高級訂製禮服現身。（CFP提供）

哈利與梅根大婚在即，時尚界對她當天將穿什麼婚紗尤其感興趣，除了先前傳言中於英國扎根的澳洲設計師雙人組Ralph & Russo外，嫂嫂凱特選穿的Alexander McQueen及英國品牌Burberry、Erdem等均在候選名單之列。

英國權威時尚媒體《WWD》亦請來VALENTINO創意總監Pierpaolo Picciolo、CHANEL創意總監卡爾拉格斐和美國設計師Tommy Hilfiger等人發揮想像力，描繪出心目中梅根的理想嫁衣；縱使每位設計師各自風格迥異，但不難看出許多人仍延用了其訂婚禮服上身的透膚薄紗設計，無論是帶一字領的俐落輪廓或誇張的立體蓬裙，均少不了有精細華麗的珠繡、花朵陪襯。

雖然一般的新人婚禮無法與皇室的世紀大婚相提並論，不過台灣婚紗品牌倒是為6月新娘們的白紗加持，也散發出皇室氣息。日前受邀於杜拜時裝周展示新作的NICOLE+FELICIA，2018秋冬訂製禮服系列即以百花齊放的夢幻之姿為靈感，大量運用蕾絲雕花、網紗，並於其上綴以水晶珠鑽、刺繡，展現極致奢華；LinLi Boutique則獨家引進來自黎巴嫩的Saiid Kobeisy高訂婚紗系列，宮廷風格的超大裙襬、細膩珠繡，演繹出童話般的幸福畫面。

(中國時報)

哈利新婚倒數 紀念品沾喜氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。