2018年05月16日 04:10 中國時報 文／李逸萍

小熊穿上一件粉紅色的短洋裝，像是一朵綻放的玫瑰，讓小女孩笑得合不攏嘴。⊙攝影／李逸萍

我站在一位捏麵畫師面前，屏氣凝神的看著她舉起畫筆，為一隻小企鵝畫上橘紅色的口紅。然後，換了一枝大一點兒的畫筆，慢慢地為這隻小企鵝塗上一層乳白色。用杏仁膏做成的小企鵝像是穿了件新衣似的，剎那間，神采奕奕，栩栩如生。

「Emme，Emme（愛沙尼亞語的媽媽）！」一位小女孩站在我身旁，拉著她媽媽的手，一邊喊媽媽，一邊對眼前各式各樣的捏麵人偶，興奮地指來指去。這位愛沙尼亞小女孩，讓我想起了童年往事。

我也曾經拉著母親的手，站在傳統市場裡，目不轉睛地看著捏麵師傅，巧奪天工的為孫悟空畫上眼睛，為豬八戒畫上肚臍眼兒。看得起勁兒時，我也不由自主的喊著媽媽，要與媽媽一起分享。

旅遊愛沙尼亞（Estonia）的首都塔林（Tallinn）期間，得知當地有一間小型的捏麵館（Marzipan Museum），旅客可以購買到由傳統手工繪畫製造的捏麵人偶，還有畫師在現場示範。

傳統技藝在世界各地逐漸消失，愛沙尼亞的捏麵畫師人數，逐年遞減，目前僅存個位數。能夠在現代生活中，展現面臨絕跡的古老技藝，讓這所捏麵館別具一格。

捏麵館位於塔林市最古老的咖啡廳馬雅斯摩（Cafe Maiasmokk）裡，馬雅斯摩咖啡廳成立於1864年，150多年來，它不僅在原址站得穩穩的，就連咖啡館內部的裝潢陳設也沒什麼改變，它的凍齡實力，令人嘆為觀止。站在咖啡廳內，抬頭看，是散發金碧輝煌的圖騰。低頭看，是舖滿幾何圖案的地磚。寬闊明亮的鏡子與木雕樑柱，圍繞其間。坐在咖啡廳裡的客人，有的是遊客，有的是當地居民，他們不約而同的喝著當地研磨的咖啡，吃著當地著名的杏仁膏綴飾蛋糕。

來到咖啡館內的捏麵館，第一眼就看見畫師坐在一扇玻璃窗後頭。她戴著老花眼鏡，聚精會神地拿著畫筆，為小巧玲瓏的人偶畫上紅潤的臉頰，為一隻小熊畫上微笑，在一匹馬身上彩飾花卉。我很安靜的站在一位小女孩身旁，與這位小女孩一起睜大眼睛，看著緊握魔幻彩筆的畫師，為每一隻動物製造表情，為每一個人偶增添神韻。

歐洲各地的捏麵人偶以杏仁膏為材質，根據當地導遊的解說，自古以來，愛沙尼亞人相信杏仁膏具有治療的特性，因此添加蜂蜜，吸引小孩食用。後來，竟然大受歡迎，成了社會大眾喜愛的甜點。

在大同小異的世界裡，杏仁膏這個古老的食譜，被各個國家捏成各種不同的造型，做為當地傳統節慶的應景甜點。聖誕節期間，英國人把杏仁膏捏成水果造型裝飾過節的應景蛋糕。西班牙人把杏仁膏捏成動物造型，做為宗教節慶的甜點。希臘的愛琴海島嶼居民把杏仁膏捏成簡單的圓形，同時以潔白的色系做為結婚喜慶的甜點。北歐各國把杏仁膏捏成小豬造型以慶祝聖誕節，到了復活節，杏仁膏就被捏成雞蛋型。中東地區的杏仁膏多以花朵造型為主。

南美洲各國以花生代替杏仁，因此當地捏的是花生膏而不是杏仁膏。印度果阿（Goa）地區的天主教徒以腰果取代杏仁，同時捏成聖誕老人的造型以慶祝聖誕節。中國和台灣捏的是米漿做成的米膏，在大師的魔指神工下，捏造彩繪，轉身成了唐三藏、孫悟空，師徒們到齊後，隨時可以上演西遊記。

捏麵人偶的藝術為我的童年帶來許多娛興的樂趣與想像力的啟發。半百年前的台灣，我家沒有電視機，也很少聽說有人去看電影。在澎湖和台灣長大的我，只能藉著蹲在廟口看唱大戲的機會，以聆聽響徹雲霄的鑼鼓和欣賞誇張的唱戲臉譜，做為娛樂節目；同時觀看捏麵師傅以純熟的手藝，捏出放在供桌上的三牲，為廟會慶典錦上添花，為我的想像空間填充。

「Emme，Emme！」這位愛沙尼亞小女孩又喊著媽媽，同時用手指著一隻小熊。

畫師和小女孩的媽媽開始交談了起來，然後，小女孩對著一碗粉紅色的糖漿直點頭。慢慢地，小女孩看著畫師拿著畫筆為一隻小熊穿上一件粉紅色的短洋裝，粉紅色的篷篷裙，像是一朵綻放的玫瑰，讓小女孩笑得合不攏嘴。

這樣的喜悅，正是捏麵人傳統藝術帶給我的童年記憶。

(中國時報)