不枉此生——說李敖 3

2018年05月16日 04:10 中國時報 江青

李敖送作者小白玉圖章。（江青提供）

一晃眼十多年就過去了，邁平和李敖徹底斷了聯繫。二○一七秋天我去台灣前，邁平鄭重託付我向李敖當面說明情況：現在他和安娜有了自己的出版社，而且運作得有聲有色，所以會在重新修訂後出版。結果在台北，我打電話給李敖無人接聽，就直接去了李敖仁愛路四段的家，吃了閉門羹，留下字條：「你好李敖！無人在家，聽說你病了，特來探望！見字請給我旅館打電話。」我一直沒有等到他的電話，表明病情嚴重，心中黯然。

這幾天跟邁平通郵件談李敖，他回郵寫：

「李敖是個在歷史上有其地位的人，也是值得紀念的人，對於他因為反抗國民黨過去的獨裁而坐牢，我是深懷敬意的。」又寫：「（沒有出版瑞典譯文）這是一個我的遺憾，因為沒有完成答應做的事情。但我還是希望，今後要出這本書，對作者還得有個交代。」

我回郵：「我想李敖出版瑞典文的事應當時機成熟了吧。此外，他的《北京法源寺》寫得極好，我建議你們可以考慮翻譯，現在和諾獎沒有關係，不帶功利性反而有意義。」

每次和李敖見面，他總是說我「好人被人欺」，告訴我要出氣的事儘管找他，他會替我「報仇」。「我已經沒有『仇人』了，目前我生活過得很單純。」「當真？」他話中有話，惡作劇的表情，我過去的種種恩怨情仇，吃了的大虧，他心知肚明，「就當當年走火入魔、算繳學費罷。」我心平氣和地說。

《印象·劉三姐》是大型桂林山水實景演出，是一個把廣西的民族文化同廣西旅遊結合起來的歌舞劇項目，張藝謀對此很感興趣，覺得「可以玩」。當年張導演因為要排北京故宮版本歌劇《圖蘭朵》，所以觀摩了無數次一九八七年紐約大都會歌劇院演出《圖蘭朵》錄像，知道我在此劇擔任編舞同時任藝術顧問。於是在為劉三姐項目招兵買馬時，主動找人跟我取得聯繫。我表示對旅遊文化反感，無法勝任。在他好說歹說「藝術唱戲、經濟搭台」，他本人對藝術負責的承諾後，我被說服參加了主創團隊，並和也是甲方的張藝謀導演簽約。

一九九八年張藝謀帶了主創班子前去桂林選點，最終選定在灕江與田家河交匯處作為實景劇場。此後，因為他沒時間，於是由我多次帶領助手深入廣西「采風」，此中艱辛非常人道，我把文字、影像資料提供給總導演，並參與了劇本討論。項目進行並不順利，投資者幾次反反覆覆，最終於二○○○年七月下旬，該項目在北京舉行新聞發布會。

不料離開北京回瑞典後，此項目就又沒有了下文。近兩年來，我推掉了所有的工作，全力以赴，但按照合同該得的酬勞分文未得，幾次詢問都不得要領。我以為又遇到了胎死腹中的倒楣事，自己遠在萬里之外，鞭長莫及，只能認吃虧！

二○○三年，在中國的友人突然告訴我《印象·劉三姐》在灕江大張旗鼓宣傳試演，並發來圖像，我的名字赫然在廣告上。我簡直不敢相信，馬上向張導工作室及製作公司負責人問詢，製作方推說早已另起爐灶，和前面的工作毫無關係，張導推說不知內情，以為製作方跟我早就「擺平」。我對被矇騙和不講道義以及對「人」的完全不尊重開始發難，寫了公開信給張藝謀導演，結果國內媒體無人敢得罪「大腕」，也感到在國內這等事是家常便飯，不必大驚小怪。最後公開信只有香港《開放雜誌》刊登了。

此事確確實實激怒了我，想到李敖在台灣主持《李敖笑傲江湖》電視節目，於是跟他長途電話聯繫，要他「快意恩仇」在電視上主持公道。我把情況向他細細說明，也給他寄去那封公開信，李敖感到是給他出了個棘手的難題罷，就表示口說無憑，非要我給他詳細證據不可。我直覺此事是強他所難，自己雖然忍無可忍，但也無法把時間和精力再消耗下去，此事不了了之。細心的李敖大概也感到自己沒有兌現拍胸脯對我作的承諾，下次見面時送了我一枚刻了我名字的精緻白玉圖章作禮。（待續）

(中國時報)