2018年05月16日 04:10 中國時報 徐惠隆

祖母高壽103歲，一身瘦骨嶙峋的，弱不禁風，還習慣性地吸著菸，她老人家說：不是我要吸菸，而是鼻子過敏啊！。老祖母歷經清朝、日治、國民政府台灣光復等三個政治實體的階段。縣府、總統府敬老重陽那天贈匾致意。電視台南北會師，把一個住在彰化104歲，天天喝著五加皮的阿嬤，和我們天天吸著長壽菸的老祖母生活故事鋪上新聞，載著彰化老阿嬤，千里迢迢來到宜蘭「認親」，他們結拜為「菸酒姐妹」。這已經是好幾年前的事了。

在媒體巧妙安排之下，兩姐妹到梅花湖拜了三清道祖；到南方澳拜會「金媽祖」；當然也到礁溪協天廟虔誠禮敬關聖帝君。手持三炷香，香煙繚繞中，喃喃自語的兩個老阿嬤，相視而笑。最好玩的是到縣政府，由縣長扶著她們分別坐上縣長大人的座椅，留下紀念相片，老人家靦腆微笑，她們曾幾何時如此風光，手足無措，不知如何是好！縣長大人還掏出打火機親自為老祖母點火吸菸，這一幕成為我們家的話題。熱鬧一陣後，彰化老阿嬤回家去了。而我們家的老祖母有我們眾星拱月的親熱聚餐，四代同堂的溫馨是現代小家庭絕對感受不到的氛圍。

老祖母生了14個孩子，七男七女，一直生到她42歲那年。農業時代家庭，多子多孫多福氣啊！即使過了生育年齡，祖母還是常常喝著四物湯，那香味，那顏色，留在我的腦海中。在童騃的記憶中，好像那四物香味帶來生活上的美麗與期盼，放眼下去，可以捕捉一點點的小確幸。

四物湯是補血補氣的基本方，傳統的藥方，一般來講都是婦女貧血、調經或補養身體，乃至於更年期障礙時使用良藥。熟地黃用以滋陰補血，當歸則補血活血，白芍藥用來養血歛陰，川芎則是行氣活血。這四味藥各有所司、各有所本，君臣佐使之間，清楚分明。既滋陰又歛陰，既補血又行氣，老祖先的醫藥智慧講的就是過猶不及的中庸之道。而我們只能眼巴巴地看著老祖母喝啊喝的，年幼時，除了三餐外，家裡找不到零食可吃，只能在祖母喝完的四物湯渣粕中吸吮那苦中又帶著甘甜的滋味。

媽總是在四物湯裡頭放上幾塊小排骨，爐火慢慢地燒，爐旁有我們孫子輩看著火爐蓋咕嚕咕嚕地響，掀起來又蓋下去，鍋蓋邊隙竄出的白色水煙傳來香氣，我們圍著那鍋爐深呼吸，只能吸著那股香噴噴的中藥味。當鍋蓋打開時，那藥香和著排骨肉香迎面而入，讓我們的口涎灌滿腮幫子。

祖母喝完了四物湯，渣粕應該還有一些味道，或是還有一點肉香，我們跟在媽的身後，亦步亦趨，垂涎，吸吮的念頭一旦啟動，舌頭味蕾就直辣辣地打開了，一直到藥渣被腮幫子榨得變成了渣，才放進菜園裡當有機肥去了。我們臉上洋溢著一種說不出來的幸福快樂，就是在這樣地、偷偷地、那樣地享受著，才深獲此中滋味！

百歲後的老人家，先後歸天。靈桌神位牌前，彰化的依然是五加皮兩瓶，我們家的長壽菸一條。還有我們特別布置安排的含笑花、桂花、玉蘭花、毬蘭，濃酒、重菸的味道中，我們要給的是淡淡的花香，留住曾有的記憶。

(中國時報)