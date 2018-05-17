踢開柯文哲 民進黨自己人上場

2018年05月17日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 郭建伸 、 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨選對會決議以徵召的方式推出民進黨台北市長候選人，黨主席蔡英文主持中常會前，面對媒體詢問相關議題未有任何回應。（黃世麒攝）

民進黨選對會昨確定，2018年台北市長人選將啟動徵召程序，自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣。基層籲求總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等「強棒」納入評估人選，選對會共同召集人陳明文表示，「不排除」。

陳明文表示，選對會希望能夠在5月底以前，評估出適當人選代表民進黨參選台北市長。

徵召強棒 花媽賴神都有可能

糾纏已久的民進黨台北市長人選布局策略，昨天終於塵埃落定。據了解，由於蔡英文總統周一（14日）排定要上電台受訪，須先掌握狀況，因此選對會召集人林錫耀、陳明文及民進黨祕書長洪耀福等「三巨頭」早先在周日（13日）就向蔡英文報告黨內徵詢結論。蔡英文聽完選對會傾向啟動徵召、自提人選的建議後，先思考了一下，再逐一問在場的每一位，「確定要這樣嗎？」大家都點頭回應。

選對會昨天開會時，由於成員都已默契，與會者簡單發言，不到1小時，會議就結束。民進黨隨即舉行記者會對外宣布，選對會發言人鄭運鵬轉述三點結論表示，選對會近日各方徵詢後，多數與會幹部認為民進黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。

分手決議 小英頻問確定嗎

鄭運鵬指出，2014年民進黨在野時，選擇與無黨籍的柯文哲合作，以在野大聯盟的形式，順利打敗國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標。如今，民進黨已在中央執政，並於國會過半。改革進入最關鍵的時刻，民進黨應承擔更大的責任，「我們認為，未來的市長應當充分理解民進黨目標，體現民進黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想」。

基於上述評估，鄭運鵬說，選對會將向主席蔡英文提出建議，台北市長人選依「民主進步黨2018直轄市長暨縣市長提名特別條例」規定，啟動徵召的程序，開始評估人選。

對抗藍綠 柯P稱不加入民進黨

民進黨團總召柯建銘昨天早上受訪，也嗅出與柯分手的氛圍，他表示，柯文哲是局中人，應了解三足鼎立對國民黨的丁守中有利，對民進黨和柯文哲都是艱難，「我們沒有樂觀的本錢」，這些布局對新北、對其他縣市會有影響，選戰本來就是非常動態的。

民進黨稱徵召的人選須有民進黨籍，台北市長柯文哲16日在議會宣示，白色力量對台灣政治很重要，「我不會加入民進黨」，而且，「我會連任成功」。柯還稱，自己是1個人的小國，有沒有辦法對抗藍綠大國，「我把它當作騎一日雙塔，太刺激了！」

(中國時報)