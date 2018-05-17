前2胎每月2500 第3胎每月3500！0到4歲 育兒津貼大加碼

2018年05月17日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

政院雙軌制解決少子化方案

政府砸錢拚生育，昨推出「少子化對策」，分為擴大育兒津貼 、托育服務，新手爸媽最有感的是加碼發放育兒津貼，未來家庭綜合所得稅率未達20％、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化教保服務者，前2胎0～4歲幼兒每月補助新台幣2500元，第3胎加碼到3500元。

政院少子化新制今年8月起陸續實施，發放津貼受益對象約有52.3萬多人。行政院長賴清德說，若加計教保服務34萬人受惠，明年8月新制全面上路後，有86萬名小朋友受惠。

8月上路 逾52萬人受惠

其中，育兒津貼新制今年8月上路，若以4口之家育有2名2歲以下的幼兒計算，到今年底前，最高可領到2萬5000元紅包，不無小補。

政院搶救少子化，列出5大病因，包括育兒成本高；就業與家庭照顧難以兼顧；公共化教保服務量不足；適婚年齡有偶率下降及婚育年齡延後；婚姻價值觀改變。

行政院祭出3招，政務委員林萬億表示，第1提高公共化教保服務量；第2在私幼私托準公共化的過程，提升教保人員薪資，其中私托將從2萬8000元的薪水提升到3萬元、私幼則希望從2萬9000元提升到3萬2000元；第3則是提供津貼補助，降低家長育兒負擔，希望透過「這3招」，解決家庭負擔、婦女勞參率、幼兒入園率等問題。

托育補助 每月定額6000元

在提供津貼補助方面，政院採「雙軌制」，對符合條件的一般家庭0到4歲幼兒擴大發放育兒津貼，前2胎月領2500元，第3胎可領3500元；至於參與公共或準公共化教保機制提供的平價就學機會，政府對一般家庭提供0～2歲幼兒定額補助6000元，2～5歲，前2胎每月只要自付4500元，第3胎自付3500元。

相關機制分階段最快今年8月上路，明年8月全面實施。

至於公共或準公共化非營利幼兒園，賴揆說，0～2歲累計到2022年，可提供7.6萬人服務量，今年則是4.2萬人，約增加3.4萬人次的空間，如果是2～5歲則可增加17萬照顧空間。

配合新制上路，總計衛福部及教育部今年總經費需112.85億元，明年成長至262.7億元，後（2020）年需382.84億元。

(中國時報)