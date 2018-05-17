綠營變了心 連日挑燈研商於事無補！新聞幕後－柯一夜轉大人 更像個政治人

柯文哲面對昔日戰友紛紛求去，團隊核心恐只剩親信及同學，左為貼身幕僚蔡壁如。（本報資料照片）

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中國時報
民進黨16日宣布台北市長選戰將採徵召後，市府團隊中的兩位綠營大將，台北市副祕書長李文英（右）在市議會中稱已請辭並獲准，隨即「下台」離去；而民政局長藍世聰（中）則表示將留任。（鄭任南攝）

民進黨16日中午終於確定斷開柯文哲，這結局早在柯預料中，但在對方話未說出口前，柯不願放棄，逼近綠營掀牌的前3天，頻頻與蔡壁如等幕僚挑燈研商對策，15日更打破慣例，上班公車途中透過媒體向民進黨喊話，盼力挽狂瀾「最後一絲機會」，但時勢比人強，前晚獲悉機會渺茫，昨天確定「出局」，度過難熬的72小時，柯打起精神會信義區里長取暖、應戰，足見柯已非昔日政治素人。

踢開柯文哲 民進黨自己人上場
盟友變敵人 李文英開第一槍走人

柯文哲自詡白色力量，過去對於中央施政若有不滿，總是直言敢說，但隨著選舉腳步逼近，近幾月來，他漸漸收斂，僅針對拔管案脫口說出「這是哪個白癡做的決定」；不過，綠營反柯聲浪未平，422大遊行更匯集數千人上街。為緩和愈來愈艱難的合作之路，柯文哲接受副市長陳景峻提議上廣播節目向綠營示好。

和幕僚度過難熬72小時

未料，專訪9日播出之後，不但沒達到預料的效果，反遭藍綠夾殺；柯媽媽10日接受媒體訪問，一席「相欠說」、「沒連任就考慮選總統」，連柯文哲事後都坦言是扣分，要對媽媽下封口令。民進黨11日邀請北市議員到選對會陳述意見，仍有高達9成都希望自提參選人。

與民進黨合作已不可能

事件發展至此，柯文哲已明白，要再與民進黨合作幾乎已是不可能，但他仍抱持最後一絲希望，即使15、16日都未安排媒體時事聯訪時段，他都破例在等公車上班時，在鏡頭前大談「不禮讓柯文哲就是禮讓丁守中」、「台灣社會被藍綠綁架」等。

與此同時，他與心腹蔡壁如、部分幕僚，這3天更在市府挑燈夜戰，研商對策與選戰主軸，15日晚間就被媒體捕捉到接見訪客後，他和幕僚仍留在辦公室便當會，超過晚上8時才與蔡壁如一前一後、臉色鐵青，腳步沉重離開市府，已知民進黨自提大勢底定。

16日中午民進黨選對會宣布分手後，柯馬上丟出「進步價值、光榮城市、務實對話」的競選主軸，就是在因應危機72小時的挑燈夜戰心得。

未來選局是否三足鼎立，選情瞬息萬變，煎熬的72小時，柯深知要人助，猶須自立自強，才能走出藍綠包圍；一夜間柯文哲「轉大人」從一個素人走入政治叢林，到被小英總統認為越來越像「政治人物」，柯已非昔日阿蒙，如今藍已就定位，柯也準備了，就看綠如何粉墨登場！

(中國時報)

踢開柯文哲 民進黨自己人上場
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