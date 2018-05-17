盟友變敵人 李文英開第一槍走人

2018年05月17日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

民進黨16日中午確定在首都之戰自提參選人，柯、綠至此從盟友變敵人，北市府民進黨籍官員去留成了外界關注焦點，副祕書長李文英率先開了第一槍，火速提出辭呈，民政局長藍世聰表明會留下，副市長陳景峻昨則向議會請假，晚間發聲明語帶保留稱，「確定後再對外說明。」柯市府恐難逃人事震盪。

柯文哲2014因綠營禮讓勝選入主北市府，從民進黨借調不少戰將，但3年來團隊成員紛紛跳船，留在市府的民進黨籍幕僚只剩陳景峻、藍世聰、李文英和市長室專員周榆修，如今確定分手，柯坦言，這些首長「很尷尬」。

李文英昨在選對會宣布啟動徵召程序後，立刻提辭呈。她說，她與柯P本屆一起打選戰，隨後進入市府服務，雖非民進黨指派，但現在黨要自提人選，雖然「手心手背都是肉，很難抉擇」，但基於職場跟政治倫常，她還是認為應該要請辭，所以先向市長口頭報告，下班前就會提辭呈。

國民黨議員汪志冰追問李文英，離開市府後，未來會加入民進黨市長參選人團隊嗎？李說，已跟民進黨團總召李慶鋒表達，這次議員選戰面臨多重壓力，若有可以幫忙的地方，她想擔任議員志工。汪志冰隨即對柯文哲說，「你要小心，她很熟悉市政，未來可能在敵營跟你對打。」但李回稱：「不會啦！」

至於副市長陳景峻，柯文哲昨信誓旦旦說，應該會留下，因為陳是忠於工作、有情有義的人，工作已排到年底，「跑不掉。」

只不過，有市長「掛保證」，且一直自稱扮演「白綠橋梁」的陳景峻，昨天卻一反過去幾乎都會接媒體電話的習慣，整天未接電話、未回訊息，還在晚間透過聲明表示，一直認為白綠合作才是最大的勝算，也是他唯一目標，但結果不是他能預設的，對於未來，「待全盤確定後再向大家說明」，未把話說死。

除3名首長外，民進黨青年部副主任的周榆修，去年加入市長室擔任專員，也是民進黨籍。市府幕僚昨透露，周已表達會繼續留在市府的意願。

(中國時報)