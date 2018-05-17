激發白色力量 衝出藍綠包圍

2018年05月17日 04:10 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

面對藍綠夾殺，柯文哲16日在議會表示，2014年時白色力量當選，象徵推倒藍綠高牆，今年2018年，台灣有沒有機會逃脫24年來被藍綠綁架？如果這次藍綠都推參選人，那他就是「走出藍綠包圍」，誓言連任成功。

國民黨議員秦慧珠昨要柯文哲自評，民進黨決定自提參選人，還能否連任成功，或者是否打算加入民進黨，爭取徵召資格？議員戴錫欽也問，民進黨不禮讓的決定是民粹挾持還是理智決策？柯文哲表示，有時政黨不完全以選舉勝負來考量，他都尊重，自己會努力到底。

柯文哲強調，三強鼎立確實比較不好選，選戰還是有風險，可能會被幹掉，但他有信心連任，而且因為白色力量對台灣政治很重要，所以不會加入民進黨。

但柯文哲表示，分手後還是朋友，不會把藍綠視為敵人，而是「意見競爭者」。他還以「美蘇關係」比喻柯綠間的競合，稱即使雙方都有原子彈，卻不會互丟；不過其實自己比較像1個人的小國，最後有沒有辦法對抗大國，就當在騎一日雙塔，「上車時你覺得騎得到嗎？開什麼玩笑，簡直是奇蹟，太刺激了！」

柯文哲說，最近的事件可看出，台灣都在用意識形態檢視同胞，例如民進黨若單純就理性思考，當然知道台北怎麼做（指禮讓）會有最大利益，可是民進黨還是很難這樣做；所以，今年他要主打「進步價值、光榮城市、務實對話」，盼這場選舉能成為一場社會運動，帶給台灣新思維，讓不同理念的人能對話。

柯文哲還強調，比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，總是有中道力量，所以，不是不講兩岸一家親就是台獨，也不是不講台灣價值就是共匪同路人，台灣好不容易走到今天民主、自由、多元、開放、包容，「但我們有看到包容嗎？」

(中國時報)