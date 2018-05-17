丁稱對手是柯 里長相挺柯燦笑

國民黨台北市長參選人丁守中表示，不管民進黨提名誰，他的對手就是柯文哲。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

柯文哲近日飽受藍綠攻擊「沒有核心價值」，未得到綠營禮讓後，民進黨籍的市府首長旋即請辭，內憂外患不斷。不過，他16日出席信義區里長座談，多位里長表態力挺，還有人直呼「基層根本不在意兩岸親不親、台灣價值是什麼，只在乎市政成效」，一席送暖話語，讓心情緊繃的柯文哲也忍不住露出了燦笑。

昨天的信義區里長座談，原是討論里鄰建設，但無論會前、會中皆有里長表態挺柯文哲，更有人不顧討論進行中，直言「我今天就是來挺柯文哲的啦！」一場基層座談變成溫馨送暖大會。

新仁里長吳建德表示，大家在意的是有沒有一個能正視民眾聲音、苦民所苦的好市長，「不要理什麼選對會、選錯會，那他家的事！」

五全里長吳秀好說，柯文哲4年做很多事，因為一句「兩岸一家親」就要把他打趴，不需要這樣，以台灣現在的立場確實無法得罪大陸，民進黨應多方考量。她表示，如民進黨能提出可以贏的人選，基層會考慮，但今天狀況不是這樣，而且，其實很多藍綠里長都滿肯定柯文哲。

但柯文哲的對手、國民黨台北市長參選人丁守中昨則強調，不管民進黨提名誰，他的對手就是柯文哲。柯綠過去是政治聯姻，現在不合分手了，此時他會全力衝刺，爭取中間選民支持。

面對三強鼎立恐出現棄保，丁守中認為「有可能」，但這只會發生在綠營和柯文哲之間，不可能「棄丁保柯」。他說，民進黨推出人選後，很快會拉近與柯文哲的民調差距，因綠營選民不會支持「鑲綠邊的白旗」，民進黨要推就推最強棒，既然是「徵召」，最可能的人選還是總統府祕書長陳菊或行政院長賴清德。

(中國時報)

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