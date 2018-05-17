團隊剩親信、同學 市長連任危機

2018年05月17日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

2014年台北市長選舉，年輕人、中間選民，加上民進黨禮讓，三者合力用85萬票把柯文哲送進市政府。如今，白綠分手，姚立明、簡余晏、李文英等當年的選舉大將不是與柯翻臉就是出走，市府核心政治幕僚僅剩柯文哲的親信和同學，雖然他自稱不會特別搞競選團隊，把市政做好就好，但幕僚評估，未來必須強力鞏固年輕選票，也要贏回流失掉的銀髮族選票，才有望連任。

對於接下來的選舉策略，北市議員16日在議會詢問柯文哲，失去民進黨奧援之後，會不會自己籌組「柯家軍」應戰？柯僅說，要看柯家軍定義是什麼，軍機瞬息萬變，盟友還是很多，民進黨、國民黨裡都有他的好朋友，若要跟他合作打選戰，「敢叫我站台我一定去。」

議員進一步追問柯，是否考慮籌組白色力量政黨？他則表示，這時沒有想法，回去可以再想想看。但他也強調，其實不用搞競選團隊，把市政做好就好，而且也不用花太多錢，他準備抵押房子，湊2000萬當選舉經費就夠了，「把市政團隊當成競選團隊，試試看用做好市政來打選戰。」

即使柯文哲希望選舉降到最低、市政做到最大，但親近柯文哲的幕僚評估，三足鼎立之後，藍綠基本盤勢必回歸自己黨內候選人，所以柯要做的就是持續爭取中間支持，其中包括年輕人部分要強力鞏固，過去3年流失最多的老人票，也要透過彙整政績、推出「牛肉」，才能爭取選票回流。

另名幕僚分析，柯文哲現在定調強力推動市政，不去攻擊藍綠，把事情做好，但市長說選舉只要花2000萬，「只有這些錢，能請多少人？」競選團隊、辦公室都要花錢，所以，大概得採另類的選戰方式，思考不同於以往的作戰方式，內部還在討論如何因應。

國民黨議員王鴻薇認為，2014年打選戰時，民進黨給柯文哲很多支持，但現在團隊幾乎走光，少了政黨奧援，不論從選票、競選團隊或媒體效應來看，都不可同日而語。不過，柯文哲還是有很強的戰鬥意志，也利用行政資源訓練了一些人，網路團隊也還是數一數二的，這些都是優勢。民進黨議員簡舒培則認為，柯文哲現有的市政團隊缺乏選舉經驗，這對柯會是很大的挑戰。

(中國時報)